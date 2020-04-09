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Австралийский ученый предсказал земле катастрофу, страшнее массового вымирания

, ИА "Амител"
Он предложил варианты спасения планеты
Фото: sunhome.ru

Фото: sunhome.ru

Австралийский ученый Эндрю Гликсон заявил, что нынешнее количество выбросов углекислого газа в атмосферу является настолько большим, что вскоре приведет к катастрофе, пишет МК.

По мнению исследователя, из-за человеческой деятельности, темпы выброса углерода в атмосферу стали активнее, чем в то время, когда вымерли динозавры. При этом климат меняется настолько быстро, что животные не успевают адаптироваться. Из доклада ООН следует, что изменение климата уже повлияло на 47% млекопитающих и 25% рыб. Исходя их этих данных Гликсон прогнозирует новую глобальную экологическую катастрофу. 

Ученый считает, что трагедии можно избежать, если уменьшить количество выбросов углекислого газа в атмосферу и использовать технологии для его удаления. 

  
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.04.2020 08:38
- гость -

Очередной идиот. В Венеции из-за эпидемии очистилась вода в каналах и в них стали заплывать дельфины.

9.04.2020 09:01
Грета

9.04.2020 08:38
- гость -
Очередной идиот. В Венеции из-за эпидемии очистилась вода в каналах и в них стали заплывать дельфины.

А в речке Теча рыбалка хорошая .

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