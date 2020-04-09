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Ученые создали "умный туалет", который сможет диагностировать болезни

, ИА "Амител"
Устройство обладает искусственным интеллектом
Фото: datchikidoma.ru

Фото: datchikidoma.ru

Ученые изобрели "умный туалет", который сможет контролировать здоровье человека благодаря специальным датчикам и искусственному интеллекту, сообщает "РГ".

"Мы разработали пассивную систему мониторинга здоровья человека, которая может быть легко включена в обычную повседневную рутину, требующую минимального вмешательства человека или даже не требующего вмешательства человека", — сказано в докладе. 

Специалисты рассчитывают на то, что их изобретение сможет диагностировать все проблемы со здоровьем, от диабета до заболеваний кишечника. 

На данный момент устройство протестировала группа из 21 человека. Изобретатели выяснили, что необходимо доработать систему очистки и перепрограммирования для использования разными людьми. Кроме того, туалет хотят "научить" выявлять употребление наркотиков,наличие инфекций, передаваемых половым путем, и состав микрофлоры в кишечнике.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.04.2020 08:34
- гость -

Ура. Вот и замена врачам.

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