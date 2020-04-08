В Кремле анонсировали речь Путина перед главами регионов

Сегодня, 8 апреля, президент России Владимир Путин проведет видеоконференцию совместно с главами регионов и руководством правительства и администрации президента.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, перед заседанием Путин выступит с "большим вступительным словом", которое будет "содержательное и объемное". Песков уточнил, что на конференции будут обсуждать вопросы по противодействию коронавирусу в стране.
Обновлено. Отдельного обращения Путина по коронавирусу сегодня не будет, все заявления будут сделаны в рамках совещания с губернаторами.
Напомним, последний раз Владимир Путин обращался к нации 2 апреля. Тогда российский лидер объявил апрель нерабочим месяцем с сохранением заработной платы.
За неделю до этого, 25 марта, президент также выступил с телеобращением по поводу пандемии COVID-19. В тот день глава страны объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, предложил ввести ипотечные каникулы для россиян, которые лишились как минимум трети своего дохода, объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию и так далее.
Комментарии
Я, устал , ухожу....
Будет налог на самоизолированных или нет? Опросы показывают, что большинство людей хотят такой налог и просят его ввести.
хватит людей кошмарить.
не там проблемы ищет.
нефть за плинтусом, мсб умирает, банки и гос корпорации тянут из бюджета все жилы, люди не верят ни единому слову.
вот проблема.
Интересно, это будут не "консервы" и не все тот же пиджачок и галстук?
оххххххххххххххенго живем!
Если опять липовая поддержка, придется работать. С 2014 все сбережения отжали, девальвация десятикратная, жить не на что.
А "Лебединое озеро" не покажут?
Там цель в другом. Губеры начали делать кто в лес кто по дрова. Вертикаль зашаталься
Началось
8.04.2020 19:21
- гость -
я же. в продолжение.
неплохо. могут когда хотят.
Попросю отнестись с пониманием.
#МелиЕмеля