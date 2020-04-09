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Сибирь-спасительница. Московские пенсионеры "скрываются" от коронавируса на Алтае

, ИА "Амител"
Спрос на жилье в Белокурихе, Заринске и Горно-Алтайске резко вырос
Белокуриха / Фото: alttur22.ru

Белокуриха / Фото: alttur22.ru

Пенсионеры Москвы и Московской области заинтересовались недвижимостью в Алтайском крае и Горном Алтае. Они приобретают дома, коттеджи и земельные участки в районах, куда пока не добрался коронавирус. Барнаульские риелторы уверены, что в ближайшие месяцы число таких запросов только вырастет.

Поближе к горам

На рынке недвижимости Алтайского края три недели назад возникла новая тенденция: спрос на жилье в экологически чистых районах. "Бегут" на Алтай из Москвы, Подмосковья и других регионов европейской части России, где количество заболевших коронавирусом стремительно растет, отмечают барнаульские риелторы. Напомним, в столице страны, по данным на 8 апреля, зарегистрировано уже почти шесть тысяч случаев заболевания COVID-19. В Алтайском крае – 18. И все они в Барнауле.

"Жильем на Алтае интересуются в основном пенсионеры, которые, как утверждают медики, больше подвержены риску осложнений при заболевании. Сейчас вирусу предрекают еще один виток развития – осенний. Чтобы уберечь себя, пенсионеры уезжают подальше из очагов, в более безопасные регионы. Для них главное – экологичность, ведь они уже не обременены работой", – говорит председатель комитета по предпринимательству в строительной сфере АлтТПП Марина Ракина.

А вот трудоспособные граждане не торопятся уезжать в провинцию, где нет высокооплачиваемой работы. Зато они готовы отправить семью к родственникам в Сибирь, чтобы уберечь их от вируса.

"Среди граждан работоспособного возраста запросов пока нет. Мало кто хочет сворачивать бизнес или терять высокооплачиваемую работу в Москве и переезжать на Алтай. Зато они готовы "эвакуировать" детей и жен к бабушкам и дедушкам. Но главы семейств точно остаются в том регионе, где хорошая работа", – говорит Марина Ракина.  

В основном "европейцы" спрашивают о недвижимости в Белокурихе и Горно-Алтайске. Их интересуют дома и коттеджи, стоимость которых выше среднерыночной. Также есть спрос на земельные участки.

"У жителей Москвы хороший достаток, если у них есть недвижимость, то ее цена намного выше, чем в Алтайском крае и Республике Алтай. Поэтому хрущевки их не интересуют, им нужна недвижимость среднего класса и "средний плюс". В Белокурихе рассматривают также покупку земельных участков с последующим строительством, чтобы на случай каких-то "вспышек" можно было где-то укрыться", – отмечает Ракина.

Белокуриха, кстати, давно пользуется популярностью у жителей России. По словам эксперта, многие пенсионеры, которые сейчас рассматривают покупку жилья в городе, уже были в санаториях курорта и думали о переезде в Алтайский край. Пандемия коронавируса только ускорила это решение.

"В городе мягкий климат, он намного комфортнее, чем в Новосибирске и Барнауле. Многие "переселенцы" сначала приезжали отдыхать, а после выхода на пенсию решали вернуться в город-курорт уже на постоянное место жительства. Сейчас активизируются те, кто думал о переезде, а ситуация с вирусом их просто подтолкнула к этому шагу", – говорит Марина Ракина.

Только не в село

Интересуются жители европейской части России и другими районами двух Алтаев. Руководитель агентства недвижимости "Перспектива24" Дмитрий Дворядкин отмечает, такое произошло впервые за несколько лет.

"В апреле стали появляться запросы на жилье в Заринске, Манжероке, Горно-Алтайске. И это только за последнюю неделю. Таких заявок за два года не было ни разу. Заринск, кстати, был популярен несколько лет назад. Квартиры в городе покупали пенсионеры с Севера, Центральной России. Там тихо, спокойно и всего 100 км до Барнаула", – говорит он. 

А вот сельскую местность "европейцы" вряд ли будут рассматривать, потому что им важна близость к городу и развитая инфраструктура.

"Если и возникнет спрос на дома в селах, то только тех, которые находятся в 50-70 км от Барнаула. Удаленные населенные пункты, думаю, никому не будут интересы, даже чтобы укрыться от пандемии коронавируса", – считает Дмитрий Дворядкин.

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

9.04.2020 06:24
- гость -

И правильно что бегут.

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