Россиянам, которые потеряли работу после 1 марта, будут платить максимальное пособие

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта 2020 года, в апреле, мае и июне будут выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, то есть в размере МРОТ – 12 130 рублей. Сделано это будет в дистанционном порядке, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами, которое проходит в режиме телеконференции в среду, 8 апреля.

Этот эфир президента стал третьим с начала распространения коронавирусной инфекции на территории России. Во время первого обращения Путин сообщил о введении нерабочей недели, а во время второго – о продлении нерабочего времени до 30 апреля.

На данный момент в стране зарегистрировано 8672 случая заражения коронавирусом. 580 человек выздоровели и 63 умерли.

На территории Алтайского края зарегистрировано 18 заболевших.