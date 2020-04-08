Россиянам, которые потеряли работу после 1 марта, будут платить максимальное пособие

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта 2020 года, в апреле, мае и июне будут выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, то есть в размере МРОТ – 12 130 рублей. Сделано это будет в дистанционном порядке, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами, которое проходит в режиме телеконференции в среду, 8 апреля.
Этот эфир президента стал третьим с начала распространения коронавирусной инфекции на территории России. Во время первого обращения Путин сообщил о введении нерабочей недели, а во время второго – о продлении нерабочего времени до 30 апреля.
На данный момент в стране зарегистрировано 8672 случая заражения коронавирусом. 580 человек выздоровели и 63 умерли.
На территории Алтайского края зарегистрировано 18 заболевших.
Комментарии
Тема вынужденных "каникулистов" снова не раскрыта. Пичалька.
какое офигенное пособие,а прям обшикуешся ага?
какое офигенное пособие,а прям обшикуешся ага?
Пособие по безработице не может быть большим и должно стимулировать искать работу, а не сесть на попу ровно
Может и не офигенное. Вот только тем кто на выходных и этого не увидят.
8.04.2020 20:40
Пионер
Работу искать хорошая идея когда она есть. Хедхантера сайт вам в руки проникнитесь что там есть и за сколько и сколько.
А устраиваться на работу за гроши типа лучше чем ничего это дорога в никуда и выбирать за жкх заплатить и прочие газ/электричество/вода или купить поесть что-то немного лучше доширака о одежде и сходить в кино уже не говорю...
Работа есть всегда. Нужно понимать, что высокооплачиваемой работы на всех не хватит. Никто не будет платить много охраннику, билетеру, гардеробщику. Ни в РФ, ни в другой стране.