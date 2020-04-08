Безработным россиянам будут выплачивать детские пособия без учета предыдущих доходов

Тем, кто остался без работы из-за коронавируса, будут выплачивать пособия на детей от трех до семи лет, не учитывая доходы, полученные на последнем месте работы. Об этом Владимир Путин рассказал в ходе совещания с губернаторами, которое прошло в режиме телеконференции 8 апреля.

"Те, кто прежде не мог претендовать на такую выплату, начнут ее получать. Повторю, исходя не из прошлых справок, а из сегодняшней реальной ситуации и проблем конкретной семьи", – отметил президент.

Этот эфир главы государства стал третьим с начала распространения коронавирусной инфекции на территории России. Во время первого обращения Путин сообщил о введении нерабочей недели, а во время второго – о продлении нерабочего времени до 30 апреля.

На данный момент в стране зарегистрировано 8672 случая заражения коронавирусом. 580 человек выздоровели и 63 умерли.

На территории Алтайского края зарегистрировано 18 заболевших.