"Справились с печенегами, победим и эту заразу". Путин – россиянам о COVID-19

Еще немного потерпеть режим самоизоляции призвал россиян Владимир Путин во время своего выступления перед губернаторами регионов 8 апреля. Президент сказал, что понимает, какая усталость накопилась у людей и что у многих возникли финансовые и прочие житейские проблемы. Однако именно от самодисциплины и ответственности зависит перелом в борьбе с инфекцией.

"Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", – обратился Владимир Путин к гражданам России.

Также глава государства отметил самоотверженную работу врачей и медсестер. "Пожалуй, за последние десятилетия мы впервые так остро осознали важность, незаменимость их труда", – подчеркнул он.



Вместе с медицинскими работниками Путин отметил вклад в борьбу с "коронавирусной заразой" со стороны волонтеров, добровольцев и других миллионов людей, которые "проявляют в это сложное время высокую гражданскую ответственность".