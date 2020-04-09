Основатель и генеральный директор Twitter Джек Дорси пожертвовал 1 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
Часть от своей доли в компании бизнесмен отправил фонду Start Small. Дорси добавил, что пожертвованные средства составляют примерно 28% от его состояния.
После того, как пандемия будет преодолена, оставшиеся деньги будут направлены на здоровье и образование девочек. Бизнесмен подчеркнул, что его пожертвование носит публичный характер.
"Я считаю важным показывать свою работу, чтобы и я, и другие люди могли на ней учиться", — цитирует Дорси РБК.
Комментарии
Основатель Twitter направил на борьбу с коронавирусом 1 млрд долларов
Это более четверти его состояния.
"Я считаю важным показывать свою работу, чтобы и я, и другие люди могли на ней учиться"
Ученые в журнале Antiviral Research опубликовали опыты с антипаразитным препаратом «Ивермектин». Они выяснили, что при применении этого лекарства уже через сутки доля вирусных РНК в клетках снизилась на 93%, а спустя еще 24 часа его присутствие уменьшилось на 99%, пишет РИА «Новости».
Молодец.
А что сделали Ротенберги, Сечины, Милеры и им подобные?
Всё верно, попросили помощи для их бизнеса у президента ...
На очистку планеты от пластика и другого мусора кто бы нашёл средства.
Наши доморощенные олигархи-проще говоря ворье-еще и из бюджета утянут...
9.04.2020 07:44
- гость -
Ну он им конечно откажет...
Это поступок!
28% от состояния!!!!!!
Вот это настоящий бизнесмен
А наш бизнес не готов потерять 28 % состояния в борьбе с короновирусом
Наш бизнес готов урвать из бюджета.