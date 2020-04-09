Основатель Twitter направил на борьбу с коронавирусом 1 млрд долларов

Основатель и генеральный директор Twitter Джек Дорси пожертвовал 1 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Часть от своей доли в компании бизнесмен отправил фонду Start Small. Дорси добавил, что пожертвованные средства составляют примерно 28% от его состояния.

После того, как пандемия будет преодолена, оставшиеся деньги будут направлены на здоровье и образование девочек. Бизнесмен подчеркнул, что его пожертвование носит публичный характер.

"Я считаю важным показывать свою работу, чтобы и я, и другие люди могли на ней учиться", — цитирует Дорси РБК.