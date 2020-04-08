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Нельзя останавливать экономику. Коротко о том, что Путин сказал губернаторам

, ИА "Амител"
"Прошу вас дорожить каждым днем и каждым рублем"
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Президент России 8 апреля проводит совещание с руководителями субъектов федерации. Вначале глава государства обратился с речью не только к губернаторам, но и ко всем россиянам, заявив о новых мерах поддержки и необходимости выдержать трудные времена. Amic.ru – коротко об основных тезисах президента.

Выплаты медикам

На три месяца будет установлена выплата специалистам, которые работают с больными коронавирусом. Доплата врачам составит 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу – 50 тысяч, младшему – 25 тысяч. Также врачам скорой помощи добавят по 50 тысяч, фельдшерам и водителям скорой – 25 тысяч рублей.

Поддержка безработных и семей с детьми

"Для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий, не учитывать доход, полученный ранее по месту работы", – заявил президент.

Особые меры поддержки получат семьи с детьми, где родители временно безработные. В этом случае, помимо пособия по безработице и выплат, которые положены семьям с детьми, ближайшие три месяца дополнительно станут выплачивать еще по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае и июне будут выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ – 12130 рублей. Оформить пособие можно будет дистанционно.

Расширение каникул по ипотеке и кредитам

В марте президент дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Теперь он попросил правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего числа людей.

"Прошу правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца", – обратился Путин к кабмину.

Поддержка бизнеса

Путин объявил о решении ввести отсрочку уплаты в соцфонды на шесть месяцев для всех видов бизнеса. Также будет реструктурирована задолженность бизнеса в течение года. Кроме того, Путин поручил правительству с участием ЦБ подготовить программу дополнительной поддержки предпринимателей. Она должна позволить компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников.

"Нужно создать все условия, для того чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы. Нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, невзирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести", – заявил президент.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

8.04.2020 21:17
месный

Путин объявил о решении ввести отсрочку уплаты в соцфонды на 6 месяцев для всех видов бизнеса.


Тоесть не работаешь, бизнес в упадке, не отмена на время, а отсрочка, тоесть всё тоже самое тока чуть погодя - ай спасиба блин царю, а кто деньги где возмёт это не его проблема!!!!

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