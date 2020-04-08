Создать условия для возврата компаний к нормальной работе призвал Путин губернаторов

Смягчить удар для бизнеса и не останавливать экономику призвал президент Владимир Путин губернаторов России во время своего обращения 8 апреля.

"Нельзя закрывать транспортное сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести", – сказал президент.

Он обратил внимание, что даже в Москве, где сейчас больше всего заражений коронавирусом в России, нет повсеместного закрытия предприятий.

Более того, Путин заявил, что нужно создать все условия, для того чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы.

"Сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию. Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо "грузить" разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности", – сказал президент.

Он отметил, что для поддержки бизнеса на федеральном уровне разработаны меры поддержки. В частности в два раза снижен размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса – с 30 до 15%.

А в качестве экстренной помощи президент предложил распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на полгода. Также на полгода предусмотрена и отсрочка по всем налогам, кроме НДС.

Помимо этого президент поручил правительству и Центробанку подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, которая позволит компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников. При этом Путин подчеркнул, что считает справедливым в первую очередь помогать тем компаниям, которые заботятся о своих сотрудниках и сохраняют занятость.

Напомним, в понедельник губернатор Алтайского края расширил список предприятий, которые могут возобновить работу в период самоизоляции. Во вторник к губернатору с просьбой позволить им работать обратились представители частной медицины, которые сообщили, что готовы взять на себя часть нагрузки государственных учреждений здравоохранения (перепрофилированных на лечение инфицированных коронавирусом) и оказывать помощь пациентам по полисам ОМС. А в среду, 8 апреля, стало известно о петиции к губернатору представителей салонов красоты.