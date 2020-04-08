Призывники будут посещать военкоматы малыми группами из-за коронавируса

Призывники в российскую армию будут посещать военкоматы небольшими группами до 20-30 человек в целях предосторожности из-за пандемии коронавируса, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Шмыткин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Поток, который идет для призыва на военную службу, будет разделен на несколько потоков. То есть скопления людей, условно говоря, в один день — 60-100 человек — конечно, такого не будет. Будет это примерно 20-30 человек", — отметил он.

При этом планируется разделить потоки на тех, кто подлежит призыву, и тех, у кого отсрочка либо освобождение. Шмыткин отметил, что изменится и способ доставки повестки, которая будет приходить на электронную почту, вместо привычного бумажного письма.

Как уже писал amic.ru, министерство обороны перенесло сроки призыва и отправки новобранцев в войска.