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Виктор Томенко уточнил процесс оказания медпомощи на Алтае в условиях самоизоляции

, ИА "Амител"
Губернатор в очередной раз обновил свой указ
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Виктор Томенко внес очередные изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавируса в Алтайском крае. В частности, глава региона уточнил процесс оказания медицинской помощи.

Так, плановая госпитализация запрещена. Исключения составляют те случаи, когда перенос грозит ухудшением состояния здоровья или вообще опасен для жизни. Кроме того, пациента обязаны госпитализировать с социально значимыми или опасными для окружающих болезнями. Например, гепатитом, раком, туберкулезом, сахарным диабетом.  

Запрещена и плановая вакцинация, кроме той, что делается в роддомах при рождении. 

Под запрет попали медосмотры и диспансеризация. Но с оговорками. Можно проходить осмотр для трудоустройства, армейского призыва, для экспертиз и для получения справок для доступа к гостайне. 

Как уже сообщал amic.ru, ранее алтайские бизнесмены обратились к губернатору с просьбой отменить введенный Владимиром Путиным нерабочий месяц. В ответ Томенко расширил список отраслей, которые продолжат работу в условиях режима самоизоляции.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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