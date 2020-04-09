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Бывало и лучше. О погоде в Алтайском крае на 9 апреля

, ИА "Амител"
День выдастся дождливым и прохладным
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Прохладная и дождливая погода ждет жителей Алтайского края в четверг, 9 апреля, сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно данным метеорологов, температура воздуха днем в крае составит от +5°С до +10°С. В отдельных районах ожидаются небольшие, по югу и востоку местами умеренные, а в предгорьях сильные дожди. Утром возможен мокрый снег и гололедица на дорогах. 

Кроме того, синоптики предупреждают о порывистом ветре. Его скорость составит от 4 до 9 м/с, а усиления могут достигать 15 м/с.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +5°C до +7°C. Во второй половине дня небольшой дождь. Скорость ветра не превысит 9 м/с.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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