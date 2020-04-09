Запрет на посещение лесов установят на Алтае с 10 апреля

Жителям Республики Алтай с 10 апреля запретят ходит в лес, сообщает пресс-служба регионального правительства. Исключением станут только люди, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах.

Глава региона Олег Хорохордин подписал постановление, согласно которому в регионе введут особый противопожарный режим. Одновременно с этим запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы в лесах.

"На период действия особого противопожарного режима запрещается устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования сельских поселений и городского округа, на территории садоводства и огородничества", — уточнили в правительстве республики.

Властям на местах дана рекомендация провести комплекс организационно-методических мероприятий, направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.