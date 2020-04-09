Минпросвещения не исключает досрочного завершения учебного года

Российские власти рассматривают вариант досрочного завершения учебного года для профилактики коронавируса, сообщает РИА "Новости".

По оценке Минпросвещения, такой вариант возможен для учеников 1-8 классов. Запланированную на текущий учебный год программу, которую не успеют пройти, в таком случае перенесут на следующий. Учеба может завершиться дистанционными проверочными работами.

Остальные школьники продолжат обучение и подготовку к ЕГЭ. Первые экзамены для одиннадцатиклассников пройдут 8 июня. На этот день запланирована проверка знаний по географии, информатике, информационно-коммуникационным технологиям и литературе.

11 июня будут сдавать ЕГЭ по русскому языку, 15 июня – по математике, 18 июня – по истории и физике, 22 июня – по обществознанию и химии, 25, 26 и 29 – по иностранным языкам.

В местах, где обучение будет вестись не дистанционным методом, школам поручили обеспечить уменьшение числа учеников во время занятия в одном кабинете, а также скорректировать график уроков с сокращением учебного времени и акцентом на освоение нового материала.