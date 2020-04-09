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Не поделили поляну. Житель Алтайского края застрелил двоих на окраине Краснодара

, ИА "Амител"
Причиной конфликта стало место отдыха в лесу
Фото: depositphotos.com

Фото: depositphotos.com

Жителя Алтайского края подозревают в убийстве двух человек. Сам инцидент произошел около года назад в поселке Лориса недалеко от Краснодара. 

Установлено, что компания из шести человек отдыхала на поляне в лесополосе. Двое приятелей отлучились в магазин, а на обратном пути услышали выстрелы. Прибежав на место, мужчины увидели, что двое друзей убиты, еще двое ранены. Пострадавшие в итоге выжили, но рассказать ничего не смогли: стреляли из леса. 

В ходе расследования правоохранители выяснили, что поляна, на которой произошел инцидент, чрезвычайно популярна среди местных жителей. Однако компания, отдыхавшая там в вечер убийства, стала считать ее своей. В итоге между друзьями и одним из местных жителей ранее произошел конфликт. Когда к мужчине приехал брат из Алтайского края, краснодарец рассказал ему об обиде. Гость решил отомстить за родственника, сообщает "МВД Медиа"

Во время задержания братья пытались скрыться, однако сделать этого им не удалось. Расследование уголовного дела продолжается.  

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

9.04.2020 11:27
АБОРИГЕН

Какое НАТО, какой Запад, какие Ротшильды, вы сами себя изведёте, главное не мешать, дарахие рассиане.

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