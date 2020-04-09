Омский хоккеист возглавил транспортную прокуратуру Барнаула

Советник юстиции Станислав Немцов назначен руководителем транспортной прокуратуры столицы Алтайского края. Соответствующий приказ подписал генпрокурор РФ. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее исполнявший обязанности Барнаульского транспортного прокурора Александр Лебедкин оставил пост в связи с переходом на новую должность. Он возглавил Алтайскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Немцов работает в органах прокуратуры 12 лет. Окончил юридический факультет Омского государственного университета, после чего занял должность помощника Калачинского межрайонного прокурора.

Трудовая деятельность Немцова после Омской области продолжилась в Новосибирске, где он возглавлял отдел по надзору за исполнением законов на транспорте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как сообщает "Байкал24", Станислав Немцов умелый хоккеист. Будучи студентом, он выступал за команду "Юрфак". Позднее стал играть за команду органов прокуратуры Сибирского федерального округа. В частности, за нее Немцов забросил победную шайбу в финале Кубка генпрокурора РФ.