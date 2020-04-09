Омский хоккеист возглавил транспортную прокуратуру Барнаула

Советник юстиции Станислав Немцов назначен руководителем транспортной прокуратуры столицы Алтайского края. Соответствующий приказ подписал генпрокурор РФ. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Ранее исполнявший обязанности Барнаульского транспортного прокурора Александр Лебедкин оставил пост в связи с переходом на новую должность. Он возглавил Алтайскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
Немцов работает в органах прокуратуры 12 лет. Окончил юридический факультет Омского государственного университета, после чего занял должность помощника Калачинского межрайонного прокурора.
Трудовая деятельность Немцова после Омской области продолжилась в Новосибирске, где он возглавлял отдел по надзору за исполнением законов на транспорте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Как сообщает "Байкал24", Станислав Немцов умелый хоккеист. Будучи студентом, он выступал за команду "Юрфак". Позднее стал играть за команду органов прокуратуры Сибирского федерального округа. В частности, за нее Немцов забросил победную шайбу в финале Кубка генпрокурора РФ.
Комментарии
Яромир Ягр не иначе
Окончил юридический факультет Омского государственного университета, после чего занял должность помощника Калачинского межрайонного прокурора.
Сразу помощник прокурора?)
Ручка над листом бумаги как это мило
Ну а кем? Посыльным надо было?
на тапок фотали?
9.04.2020 10:11
- гость -
Окончил юридический факультет Омского государственного университета, после чего занял должность помощника Калачинского межрайонного прокурора.
Сразу помощник прокурора?)
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Вообще то низшая ступень.
Чемпион "Первенств водокачек"
Вообще то низшая ступень.
О да! Прокурор - а остальные все его помощники))