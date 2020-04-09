Дмитрий Песков купил бейдж с блокатором вирусов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о необычном бейдже, который он носит, в том числе на совещаниях с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, это блокатор вирусов, который он приобрел в одной из аптек по собственной инициативе.

Средство защиты выделяет в воздух диоксид хлора, который призван обеззараживать окружающее пространство.

Согласно информации "Яндекс. Маркет", подобное устройство в марте стоило около 740 рублей, но на момент публикации его нет в открытой продаже.