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Дмитрий Песков купил бейдж с блокатором вирусов

, ИА "Амител"
Пресс-секретарь президента приобрел средство защиты по собственной инициативе
Дмитрий Песков / Фото: sm-news.ru

Дмитрий Песков / Фото: sm-news.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о необычном бейдже, который он носит, в том числе на совещаниях с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, это блокатор вирусов, который он приобрел в одной из аптек по собственной инициативе.

Средство защиты выделяет в воздух диоксид хлора, который призван обеззараживать окружающее пространство.

Согласно информации "Яндекс. Маркет", подобное устройство в марте стоило около 740 рублей, но на момент публикации его нет в открытой продаже.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.04.2020 10:03
- гость -

По выражению лица на фото: "Вот такой маленький, а стоит..."

9.04.2020 10:18
- гость -

он наверное еще в своем автомобиле завихритель бензина использует для роста мощности

9.04.2020 10:21
- гость -

купил. теперь ему нужно пройтись без защиты по коммунарке целуя в лоб больных - и проверить как это работает

9.04.2020 10:21
- гость -

Бггг. Он тяжелее воздуха.Так что не там носит. Надо на голове,иначе не поможет. Ну или обеззаразит страшно подумать что)))

9.04.2020 10:33
- гость -

Бред.
"Новость" сгенерирована импортером 10-рублевых китайских безделушек, которые типа защищают от вирусов.

9.04.2020 10:38
CALIBR

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что купил в аптеке блокатор от вирусов в виде бейджа, который прицепляется к пиджаку.

«Это я сам в аптеке купил», — сказал Песков, отвечая на вопрос, рекомендовано ли сотрудникам администрации президента использование таких блокаторов.

Странный бейдж на пиджаке пресс-секретаря президента заметили ранее пользователи соцсетей на одной из фотографий с совещания в Кремле. Утверждается, что принцип действия подобных блокаторов основан на выделении диоксида хлора, который обеззараживает воздух.

Ведущий инженер Российского химико-технологического университета Александр Кочетков рассказал , что такой бейдж никак не может защитить от вируса. «Диоксид хлора – ядовитый газ, который не может выделяться из бейджика. Я сомневаюсь, что в аптеке продают бейджики, в которых в ходе химической реакции выделяется подобное вещество. Возможно в каких-то лабораторных исследованиях, посвященных изучению этого вируса он и применяется, но не для того, чтобы его носил человек. Это глупости и развод, ничего общего с правдой не имеет».

9.04.2020 10:44
- гость -

Бейдж по цене часов Richard Mille RM 52-01 37 млн, деревянных, естественно подарок Навки


9.04.2020 10:46
- гость -

АААААААААААААААААА! Да он массон!!! А Владимир Владимирович то не знает!

9.04.2020 10:49
- гость -

Ну что вы. Это просто ученые вас обманывают и скрывают. А вообще это самое действенное средство. Еще за границей перекись внутривенно вводят, а у нас этого не делают, потому что им выгодно, чтобы мы болели. Вы же помните, что врачи, которые на словах за прививки, шепотом всех предупреждают, чтобы не делали. Так и тут.

9.04.2020 10:54
- гость -

9.04.2020 10:38
CALIBR
Диоксид хлора – ядовитый газ

Хлорка тоже не сказать, что сильно полезная. Тем не менее, она всюду.

9.04.2020 11:02
- гость -

9.04.2020 10:54
- гость -
Если вы когда-нибудь траванетесь хлором - уверяю вас, больше вы так рассуждать не будете. Ощущения незабываемые.

9.04.2020 11:06
Алиса

А еще говорят хорошо "помогает" кастрюля на голове и непременно алюминиевая.

9.04.2020 11:08
CALIBR

Хлорка тоже не сказать, что сильно полезная. Тем не менее, она всюду.
+++++++++++++
Да,но Диоксид хлора – ядовитый газ в быту не применяется ,поэтому А.Кочетков и дал понять : глупость и развод в расчёте на идиотов.

9.04.2020 11:09
- гость -

9.04.2020 11:02
- гость -

Вы в бассейне хоть раз травились или в общественном туалете?

9.04.2020 11:09
гость

Не удивлюсь если он в 90-е ставил банки с водой перед телевизором для "зарядки", когда в нём Чумак руками махал))

9.04.2020 11:14
- гость -

9.04.2020 11:08
CALIBR
Диоксид хлора

"Является действующим веществом средства Гриндез для инновационного аппарата аэрозольной дезинфекции — мобильного гигиенического центра, используемого в медицинских организациях России и учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний.
С 2010 года началось применение в США в качестве компонентов зубных паст и ополаскивателей в связи с высокой активностью против бактериальных биоплёнок, создаваемых анаэробными бактериями."

9.04.2020 11:21
- гость -

9.04.2020 11:09
- гость -
Как-то в Белокурихе в Водном мире было столько хлорки, что ребенку пришлось потом глаза лечить. И вы не путайте хлорку с изначально ядовитым газом. Может, бейджики с оксидом азота вешать будем? Тоже, наверное, что-то убивает.

9.04.2020 11:23
- гость -

9.04.2020 11:21
- гость -

Хлорка или хлорная известь относится к веществам 2-го класса опасности, если вы не знали.

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