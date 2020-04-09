Дмитрий Песков купил бейдж с блокатором вирусов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о необычном бейдже, который он носит, в том числе на совещаниях с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пескова, это блокатор вирусов, который он приобрел в одной из аптек по собственной инициативе.
Средство защиты выделяет в воздух диоксид хлора, который призван обеззараживать окружающее пространство.
Согласно информации "Яндекс. Маркет", подобное устройство в марте стоило около 740 рублей, но на момент публикации его нет в открытой продаже.
Комментарии
По выражению лица на фото: "Вот такой маленький, а стоит..."
он наверное еще в своем автомобиле завихритель бензина использует для роста мощности
купил. теперь ему нужно пройтись без защиты по коммунарке целуя в лоб больных - и проверить как это работает
Бггг. Он тяжелее воздуха.Так что не там носит. Надо на голове,иначе не поможет. Ну или обеззаразит страшно подумать что)))
Бред.
"Новость" сгенерирована импортером 10-рублевых китайских безделушек, которые типа защищают от вирусов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что купил в аптеке блокатор от вирусов в виде бейджа, который прицепляется к пиджаку.
«Это я сам в аптеке купил», — сказал Песков, отвечая на вопрос, рекомендовано ли сотрудникам администрации президента использование таких блокаторов.
Странный бейдж на пиджаке пресс-секретаря президента заметили ранее пользователи соцсетей на одной из фотографий с совещания в Кремле. Утверждается, что принцип действия подобных блокаторов основан на выделении диоксида хлора, который обеззараживает воздух.
Ведущий инженер Российского химико-технологического университета Александр Кочетков рассказал , что такой бейдж никак не может защитить от вируса. «Диоксид хлора – ядовитый газ, который не может выделяться из бейджика. Я сомневаюсь, что в аптеке продают бейджики, в которых в ходе химической реакции выделяется подобное вещество. Возможно в каких-то лабораторных исследованиях, посвященных изучению этого вируса он и применяется, но не для того, чтобы его носил человек. Это глупости и развод, ничего общего с правдой не имеет».
Бейдж по цене часов Richard Mille RM 52-01 37 млн, деревянных, естественно подарок Навки
АААААААААААААААААА! Да он массон!!! А Владимир Владимирович то не знает!
Ну что вы. Это просто ученые вас обманывают и скрывают. А вообще это самое действенное средство. Еще за границей перекись внутривенно вводят, а у нас этого не делают, потому что им выгодно, чтобы мы болели. Вы же помните, что врачи, которые на словах за прививки, шепотом всех предупреждают, чтобы не делали. Так и тут.
9.04.2020 10:38
CALIBR
Диоксид хлора – ядовитый газ
Хлорка тоже не сказать, что сильно полезная. Тем не менее, она всюду.
9.04.2020 10:54
- гость -
Если вы когда-нибудь траванетесь хлором - уверяю вас, больше вы так рассуждать не будете. Ощущения незабываемые.
А еще говорят хорошо "помогает" кастрюля на голове и непременно алюминиевая.
Хлорка тоже не сказать, что сильно полезная. Тем не менее, она всюду.
+++++++++++++
Да,но Диоксид хлора – ядовитый газ в быту не применяется ,поэтому А.Кочетков и дал понять : глупость и развод в расчёте на идиотов.
9.04.2020 11:02
- гость -
Вы в бассейне хоть раз травились или в общественном туалете?
Не удивлюсь если он в 90-е ставил банки с водой перед телевизором для "зарядки", когда в нём Чумак руками махал))
9.04.2020 11:08
CALIBR
Диоксид хлора
"Является действующим веществом средства Гриндез для инновационного аппарата аэрозольной дезинфекции — мобильного гигиенического центра, используемого в медицинских организациях России и учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний.
С 2010 года началось применение в США в качестве компонентов зубных паст и ополаскивателей в связи с высокой активностью против бактериальных биоплёнок, создаваемых анаэробными бактериями."
9.04.2020 11:09
- гость -
Как-то в Белокурихе в Водном мире было столько хлорки, что ребенку пришлось потом глаза лечить. И вы не путайте хлорку с изначально ядовитым газом. Может, бейджики с оксидом азота вешать будем? Тоже, наверное, что-то убивает.
9.04.2020 11:21
- гость -
Хлорка или хлорная известь относится к веществам 2-го класса опасности, если вы не знали.