Чего ждать бизнесу в ближайшее время: ИА "Амител" провело "Антикризисный митап"

ИА "Амител" провело первый "Антикризисный митап" вместе с экспертами в области экономики, персонала и маркетинга. Модератором встречи стала главный редактор amic.ru Елена Пацар. В роли экспертов выступили финансовый директор ООО "Арсал", кандидат экономических наук Артем Поломошнов, HR-директор группы компаний "ШенЛи" Наталья Набока, директор по маркетингу Медиагруппы "FM-Продакшн" Татьяна Бондарева.

Как отметили эксперты, кризисная ситуация за считанные дни стала неотъемлемой частью настоящего и будущего. Бизнесу нужно адаптироваться к новым условиям игры и учиться быстро принимать решения. Артём Поломошнов объяснил, чего ждать предпринимателям в ближайшее время, и по какому сценарию пойдет восстановление после снятия ограничений, связанных с режимом самоизоляции.

Также эксперты затронули тему сохранения мотивации сотрудников в условиях сокращенного рабочего дня и возможного снижения заработной платы. Специалисты обсудили, какие кадры особенно важны для бизнеса в кризисный период, кого эффективнее перевести на аутсорс, и на чем точно не стоит экономить.

На митапе разобрали особенно важный для каждого предпринимателя вопрос – как не потерять клиентов в период вынужденного бездействия, на что опираться в построении коммуникативной стратегии. Ответы на эти вопросы, а также другие подробности первого "Антикризисного митапа" – уже на YouTube-канале ИА "Амител".