Опубликованы красивые весенние фото окрестностей Телецкого озера

Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко / altzapoved.ru

Сотрудники Алтайского государственного природного биосферного заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко поделились красивыми фотографиями окрестностей Телецкого озера, сделанными в конце марта. Их опубликовали на сайте особо охраняемой природной территории.

"Пока весь мир лихорадит от эпидемий, кризисов и паники, жизнь в отдаленном от "цивилизации" месте течет своим чередом, – поделились фотографы. – Природа еще раз показывает нам, что она отлично живет без нас, мы без нее – не сможем".

Сотрудники заповедника не упустили возможности запечатлеть такую красоту. В фоторепортаж вошли не только виды озера, но и близлежащего леса, а также его обитателей.

Они подчеркнули, что сделали много замечательных кадров для людей, которые добровольно самоизолировались, чтобы защитить себя, своих близких и других людей от опасной заразы.