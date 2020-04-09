Алтайский театр драмы покажет онлайн-спектакль "Мамаша Кураж и ее дети"

Алтайский краевой театр драмы имени В.М. Шукшина 10 апреля покажет архивную видеозапись спектакля "Мамаша Кураж и ее дети" по пьесе Бертольда Брехта. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

Постановка рассказывает о годах скитаний Анны Фирлинг со своими детьми и товарами во время Тридцатилетней войны. Спектакль покажут на YouTube-канале "Вести Алтай" с 19 до 23 часов. После этого видео уберут из Сети.

Премьера состоялась осенью 2010 года и стала событием в театральном мире. Постановку включили в конкурсную программу премии "Золотая маска" в двух номинациях, повторили на сцене МХТ и отметили премией жюри.

Как ранее сообщал amic.ru, Алтайский краевой театр драмы уже провел онлайн-показы спектаклей "Собачье сердце" и "Гамлет". "Собачье сердце" посмотрели 1600 зрителей, "Гамлета" – 1500 человек. Оба спектакля после показа были скрыты с YouTube-канала.