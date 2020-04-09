Четверг, 9 Апрель, 11:29

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,75
€ 82,23
9°

8672 +0
Обь
293см +11


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

Стало известно, как будет выглядеть ЖК между "Ашаном" и "Лентой" в Барнауле

, ИА "Амител"
На месте пустыря появятся четыре многоэтажки

В интернете появились рендеры нового квартала на Власихинской, 65а. Два здания комплекса расположатся между ТЦ "Волна" и ТЦ "Лента", еще два – за "Лентой".

Как ранее сообщил amic.ru, компания "Адалин-строй" приобрела на аукционе участок на ул. Власихинской, 65а, за 131 млн рублей. Сам застройщик отметил, что территория уже обжита, рядом находятся трамвайные пути и маршруты автобусов, а к участку уже проведено отопление и водоснабжение.

Но планы компании вызвали шквал критики. Жители соседних микрорайонов жаловались на отсутствие школы и детского сада в комплексе: детские учреждения в районе уже переполнены, и жителям новых домов будет некуда девать детей. Кроме этого, раскритиковали и план построить вокруг домов парковку на 1000 мест – территория комплекса и без того небольшая. Горожане успели прозвать новый ЖК "гетто" и "муравейником".

Сам застройщик готовится начать работу и не раскрывает все детали будущего микрорайона, заметив, что опубликованный ранее план является рабочим и еще будет дополняться.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

9.04.2020 10:56
- гость -

отлично то как - места с парковками решены полностью, даже лишние будут

9.04.2020 11:00
Ирина

На этом месте обещали строить спортивный центр, которых в городе и так не хватает. Я понимаю,что деньги решают все, но таких муравейников наставили уже до самой Арены! Социальной структуры в городе не хватает, это же очевидно! Народу негде спортом заниматься, детских садов и поликлиник не хватает тоже. Такое впечатление,что кому то это выгодно.((

9.04.2020 11:04
- гость -

спорт центры закрыли на карантин. и не откроют больше, а жить нужно людям. прям все такие спортивные вдруг стали, нужен спорт? бегайте по лесу

9.04.2020 11:09
Гость

Все решит спрос на квартиры. Если они будут покупаться там, значит место понравилось барнаульцам. А кто мешал владельнац крупных фитнес-центров заявится на строительство? Если бы хотели - урвали бы кусок земли

9.04.2020 11:10
АБОРИГЕН

Чудесно. Логичный итог проводимой градостроительной политики, муравейники на парковке. Если это не дно, тогда я не знаю что такое дно.

9.04.2020 11:10
Житель

На мой взгляд, место крайне не удобное для жилья. Между двумя ТЦ. До фига машин, шум, суета....

9.04.2020 11:13
Гость

Ещё одно захалустье получится, как навостройки возле Арены. Выселки, они есть выселки. Дешёвые квартиры для понаехавших колхозников.

9.04.2020 11:14
- гость -

Какая прелесть... Круглосуточная парковка под окнами. Надо было не мелочиться и просто сделать надстройку над Лентой и Ашаном. Тогда можно было бы парковку еще больше сделать.

9.04.2020 11:16
Пионер

Гетто очередное

9.04.2020 11:20
- гость -

блин, а мы еще дачу на против ЭТОГО не продали, может как раз этим и продать?

9.04.2020 11:21
- гость -

9.04.2020 11:04
- гость -
ты то, бегемот беременный, куда ботало разинул.


дом это хорошо. нужны парковки и не муравейник, тогда покупаете участок у слободяна и строите что хотите

9.04.2020 11:21
- гость -

из плюсов, дома не окна в окна

9.04.2020 11:28
- гость -


9.04.2020 11:21
- гость -
Хобот свой в опу себе обратно всунь.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
11:20
Очки прямо домой: "Спектр" запустил бесконтактную доставку 0
11:08
Весна и маски. Фоторепортаж с улиц Барнаула, который стал похож на игру S.T.A.L.K.E.R 2
10:56
Ученые нашли неожиданный способ подавить коронавирус за два дня 14
10:42
Стало известно, как будет выглядеть ЖК между "Ашаном" и "Лентой" в Барнауле 12
10:30
Алтайский театр драмы покажет онлайн-спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" 0
10:17
Опубликованы красивые весенние фото окрестностей Телецкого озера 1
10:03
От часовни до "Гринвича". Как алтайский бизнесмен украшает фасады по всей России 1
09:51
Дмитрий Песков купил бейдж с блокатором вирусов 18
09:39
Не поделили поляну. Житель Алтайского края застрелил двоих на окраине Краснодара 1
09:27
Омский хоккеист возглавил транспортную прокуратуру Барнаула 7
09:16
Минпросвещения не исключает досрочного завершения учебного года 0
09:01
Фитнес смотрят как блокбастер: "Ростелеком" увеличил бесплатный ТВ-контент в два раза 2
08:48
Запрет на посещение лесов установят на Алтае с 10 апреля 10
08:32
Австралийский ученый предсказал Земле катастрофу страшнее массового вымирания 9
08:16
"Заработать на зарплату". С чем столкнулась промышленность Алтая после недели простоя 11
08:03
Исследователи показали, как изменится тело заядлого геймера через 20 лет 7
07:47
Ученые рассказали, каким способом можно избежать детского ожирения 0
07:32
Чумачечая весна. Как Барнаул просыпается после зимней спячки 1
07:15
Алтайский Пухляш показал, каким он был до того, как стал знаменитым 5
07:03
"День 4. Искал детей. Прятались в шкафу". Рассказы алтайских депутатов о самоизоляции 3
06:52
Основатель Twitter направил на борьбу с коронавирусом 1 млрд долларов 14
06:40
Ученые создали "умный туалет", который сможет диагностировать болезни 2
06:29
На улицу как на праздник. Австралийцы соревнуются за лучший наряд для выноса мусора 1
06:14
Сибирь-спасительница. Московские пенсионеры "скрываются" от коронавируса на Алтае 16
06:01
Бывало и лучше. О погоде в Алтайском крае на 9 апреля 0
23:52
Виктор Томенко уточнил процесс оказания медпомощи на Алтае в условиях самоизоляции 8
23:37
Борис Титов: 90% предпринимателей пострадали из-за пандемии 0
23:05
Призывники будут посещать военкоматы малыми группами из-за коронавируса 0
22:31
В России посчитали мигрантов 0
22:01
В МЧС рассказали, как уберечь детей от стресса в условиях пандемии 0
21:54
Создать условия для возврата компаний к нормальной работе призвал Путин губернаторов 4
21:08
Нельзя останавливать экономику. Коротко о том, что Путин сказал губернаторам 14
21:07
По 80 тысяч пообещал Путин доплачивать врачам, работающим с зараженными COVID-19 4
20:15
"Справились с печенегами, победим и эту заразу". Путин – россиянам о COVID-19 17
20:06
Безработным россиянам будут выплачивать детские пособия без учета предыдущих доходов 0
19:56
Россиянам, которые потеряли работу, будут платить максимальное пособие 30
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День десятый 21
18:58
В Кремле анонсировали речь Путина перед главами регионов 9
18:10
Импорт имбиря в Россию подскочил в 12 раз 1
17:54
Как самоизолировалась алтайская культура. Видео 1
17:40
Пули прошли насквозь. История солдата, судьбу которого решил случай 0
17:29
Половина россиян не верит официальной статистике по коронавирусу в стране 34
17:16
Замглавы Минпромторга РФ исключен из "Единой России" за дебош в аэропорту 3
17:03
Поднимет до потолка. Сибирская компания поможет навести порядок на складе 0
16:50
Все обоснованно. УФАС признало "законными" лимоны по 450 рублей в Алтайском крае 21
16:37
Жертв коронавируса в Нью-Йорке планируют хоронить в парках 15
16:27
Каменские бутлегеры. Жительница Алтайского края пожаловалась на соседей-самогонщиков 6
16:12
А то погибнут. Эксперты о том, какие еще алтайские предприятия нужно вернуть к работе 30
16:03
Мама, я в Третьяковке. Рисунки школьников станут основой для мультимедийного проекта 0
15:58
Российским туристам пообещали вернуть деньги за путевки 4

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.