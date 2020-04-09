Стало известно, как будет выглядеть ЖК между "Ашаном" и "Лентой" в Барнауле

В интернете появились рендеры нового квартала на Власихинской, 65а. Два здания комплекса расположатся между ТЦ "Волна" и ТЦ "Лента", еще два – за "Лентой".

Как ранее сообщил amic.ru, компания "Адалин-строй" приобрела на аукционе участок на ул. Власихинской, 65а, за 131 млн рублей. Сам застройщик отметил, что территория уже обжита, рядом находятся трамвайные пути и маршруты автобусов, а к участку уже проведено отопление и водоснабжение.

Но планы компании вызвали шквал критики. Жители соседних микрорайонов жаловались на отсутствие школы и детского сада в комплексе: детские учреждения в районе уже переполнены, и жителям новых домов будет некуда девать детей. Кроме этого, раскритиковали и план построить вокруг домов парковку на 1000 мест – территория комплекса и без того небольшая. Горожане успели прозвать новый ЖК "гетто" и "муравейником".

Сам застройщик готовится начать работу и не раскрывает все детали будущего микрорайона, заметив, что опубликованный ранее план является рабочим и еще будет дополняться.