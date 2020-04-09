Стало известно, как будет выглядеть ЖК между "Ашаном" и "Лентой" в Барнауле

В интернете появились рендеры нового квартала на Власихинской, 65а. Два здания комплекса расположатся между ТЦ "Волна" и ТЦ "Лента", еще два – за "Лентой".
Как ранее сообщил amic.ru, компания "Адалин-строй" приобрела на аукционе участок на ул. Власихинской, 65а, за 131 млн рублей. Сам застройщик отметил, что территория уже обжита, рядом находятся трамвайные пути и маршруты автобусов, а к участку уже проведено отопление и водоснабжение.
Но планы компании вызвали шквал критики. Жители соседних микрорайонов жаловались на отсутствие школы и детского сада в комплексе: детские учреждения в районе уже переполнены, и жителям новых домов будет некуда девать детей. Кроме этого, раскритиковали и план построить вокруг домов парковку на 1000 мест – территория комплекса и без того небольшая. Горожане успели прозвать новый ЖК "гетто" и "муравейником".
Сам застройщик готовится начать работу и не раскрывает все детали будущего микрорайона, заметив, что опубликованный ранее план является рабочим и еще будет дополняться.
Комментарии
отлично то как - места с парковками решены полностью, даже лишние будут
На этом месте обещали строить спортивный центр, которых в городе и так не хватает. Я понимаю,что деньги решают все, но таких муравейников наставили уже до самой Арены! Социальной структуры в городе не хватает, это же очевидно! Народу негде спортом заниматься, детских садов и поликлиник не хватает тоже. Такое впечатление,что кому то это выгодно.((
спорт центры закрыли на карантин. и не откроют больше, а жить нужно людям. прям все такие спортивные вдруг стали, нужен спорт? бегайте по лесу
Все решит спрос на квартиры. Если они будут покупаться там, значит место понравилось барнаульцам. А кто мешал владельнац крупных фитнес-центров заявится на строительство? Если бы хотели - урвали бы кусок земли
Чудесно. Логичный итог проводимой градостроительной политики, муравейники на парковке. Если это не дно, тогда я не знаю что такое дно.
На мой взгляд, место крайне не удобное для жилья. Между двумя ТЦ. До фига машин, шум, суета....
Ещё одно захалустье получится, как навостройки возле Арены. Выселки, они есть выселки. Дешёвые квартиры для понаехавших колхозников.
Какая прелесть... Круглосуточная парковка под окнами. Надо было не мелочиться и просто сделать надстройку над Лентой и Ашаном. Тогда можно было бы парковку еще больше сделать.
Гетто очередное
блин, а мы еще дачу на против ЭТОГО не продали, может как раз этим и продать?
9.04.2020 11:04
- гость -
ты то, бегемот беременный, куда ботало разинул.
дом это хорошо. нужны парковки и не муравейник, тогда покупаете участок у слободяна и строите что хотите
из плюсов, дома не окна в окна
9.04.2020 11:21
- гость -
Хобот свой в опу себе обратно всунь.