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Ученые нашли неожиданный способ подавить коронавирус за два дня

, ИА "Амител"
Они предлагают использовать препарат от паразитов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Совместная работа австралийских ученых и врачей по поиску препарата от коронавируса увенчалась успехом, сообщает издание Antiviral Research.

Исследователям удалось выяснить, что клетки, зараженные коронавирусом, удается излечить лекарством против паразитов. Речь идет об ивермектине.

Его введение сводило ближе к нулю действие коронавируса всего за двое суток. Так, спустя 24 часа доля вирусной РНК снижается на 93%, а через 48 часов – на 99%.

В то же время препарат не оказал токсического воздействия на сами клетки. В связи с этим ученые предложили провести клинические испытания, чтобы проверить на практике полученные результаты.

Они выразили мнение, что ивермектин способен снизить вирусную нагрузку, предотвратить развитие осложнений и снизить риск массового заражения.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.04.2020 11:01
- гость -

Если правда то здорово.

9.04.2020 11:06
- гость -

ну всё, халява кончилась, придется опять на работу переться....

9.04.2020 11:06
- гость -

он будет стоит миллион, и не купишь нигде
обеспечьте аптеки глицерином!

9.04.2020 11:09
- гость -

"Они предлагают использовать препарат от паразитов", бесполезно, чиновников и депутатов ничем не выведешь...

9.04.2020 11:09
- гость -

переться? нас выгнали еще в понедельник - но сказали если будут менты ловить -бегите

9.04.2020 11:16
тю!

нас выгнали еще в понедельник - но сказали если будут менты ловить -бегите

Мигрант?

9.04.2020 11:17
- гость -

хуже мигранта, я бухгалтер:\

9.04.2020 11:18
- гость -

Уж не производители ли ивермектина запустили эту утку?

9.04.2020 11:18
- гость -

Information for Clinicians on Therapeutic Options for Patients with COVID-19
Updated April 7, 2020

Информация для врачей-клиницистов по терапевтическим вариантам для пациентов с COVID-19
Обновлено 7 Апреля 2020 Года

Нет лекарств или других терапевтических средств, одобренных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США для профилактики или лечения COVID-19. Нынешнее клиническое ведение включает меры по профилактике инфекции и борьбе с ней, а также вспомогательный уход, включая дополнительную кислородную и механическую вентиляционную поддержку, когда это необходимо. Промежуточные руководящие принципы для медицинского управления COVID-19 будут представлены в ближайшее время группой по руководящим принципам лечения Covid-19 Департамента здравоохранения и социальных служб.

Ремдесивир
Ремдесивир-это исследуемый внутривенный препарат с широкой противовирусной активностью, который ингибирует репликацию вируса через преждевременное прекращение транскрипции РНК и обладает активностью in vitro против SARS-CoV-2 и активностью in vitro и in vivo против родственных бетакоронавирусов.

Гидроксихлорохин и Хлорохин
Гидроксихлорохин и хлорохин - это пероральные лекарственные препараты, которые используются для лечения малярии и некоторых воспалительных заболеваний. Гидроксихлорохин и хлорохин изучаются в клинических испытаниях для предэкспозиционной или постэкспозиционной профилактики инфекции SARS-CoV - 2 и лечения пациентов с легкой, средней и тяжелой формой COVID-19. Дополнительную информацию о клинических испытаниях можно найти по адресу ClinicalTrials. FDA выпустило Разрешение на чрезвычайное использование (EUA) для разрешения использования хлорохина и гидроксихлорохиниз стратегического национального резерва для лечения госпитализированных взрослых и подростков (вес &#8805;50 кг) с COVID-1

9.04.2020 11:22
- гость -

А почему в аптеках Барнаула антисепкика нет, нет даже хлоргексидина, но в инстаграмме полно рекламодателей ,готовых коробками отгружать антисептики недешево...

9.04.2020 11:22
- гость -

9.04.2020 11:06
- гость -
он будет стоит миллион, и не купишь нигде
обеспечьте аптеки глицерином


Ивермека в любой нормальной ветклинике море. Им лечат коз, оленей, верблюдов... )))

9.04.2020 11:22
- гость -

ли ивермектина запустили эту утку?
стопудово...

9.04.2020 11:22
- гость -

Rlsnet говорит, что это наружное. Крем. Стоит в районе штукаря за тюбик... Хмм

9.04.2020 11:28
- гость -

Although several clinical trials are now underway to test possible therapies, the worldwide response to the COVID-19 outbreak has been largely limited to monitoring/containment. We report here that Ivermectin, an FDA-approved anti-parasitic previously shown to have broad-spectrum anti-viral activity in vitro, is an inhibitor of the causative virus (SARS-CoV-2), with a single addition to Vero-hSLAM cells 2 hours post infection with SARS-CoV-2 able to effect &#8764;5000-fold reduction in viral RNA at 48 h. Ivermectin therefore warrants further investigation for possible benefits in humans.

Хотя в настоящее время проводится несколько клинических испытаний для проверки возможных методов лечения, общемировой ответ на вспышку COVID-19 был в значительной степени ограничен мониторингом/сдерживанием. Мы сообщаем здесь, что Ивермектин, одобренный FDA антипаразитарный, как было показано ранее, обладает противовирусной активностью широкого спектра действия искусственный, является ингибитором каузативного вируса (SARS-CoV-2), с однократным добавлением к клеткам Vero-hSLAM через 2 часа после инфицирования с SARS-CoV-2, способным оказывать &#8764;5000-кратное снижение вирусной РНК при 48 ч. Поэтому Ивермектин требует дальнейшего исследования для получения возможных преимуществ у людей.

9.04.2020 11:30
CALIBR

9.04.2020 11:06
- гость -
он будет стоит миллион, и не купишь нигде
+++++++++++++
А нам никто и не обещал продавать в российских аптеках препарат- разработку австралийских учёных и врачей.

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