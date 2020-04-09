Печенег, печенег, что ж ты бросил коня. Мемы о выступлении Путина перед губернаторами

8 апреля президент России Владимир Путин провел открытое селекторное совещание с главами регионов. Перед ним глава государства выступил с обращением к россиянам, где рассказал о новых мерах поддержки и необходимости выдержать трудные времена.

Но простором для народного творчества оказался финал речи. "Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", – обратился Владимир Путин к гражданам России. Это породило волну мемов о печенегах и половцах.

Отметим, что губернатор Виктор Томенко, оказавшись на главной странице онлайн совещания, невольно стал героем народного творчества.

Типичный созвон в Zoom.

Сделал фон в Зуме для тех, кто хочет почувствовать себя важным pic.twitter.com/Dau9gQcN5Y — Pavel Veretennikov (@PavelVeret) April 8, 2020

25 марта — видеообращение путина



2 апреля — видеообращение путина



8 апреля — видеообращение путина



-----------вы находитесь здесь---------



16 апреля — у путина вышел подкаст



24 апреля — у путина в инстаграме новая маска кто ты из губернаторов — Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) April 8, 2020

Не сразу понял, что мне напоминает формат выступления #Путина. pic.twitter.com/1Nm6Xck94G — Gleb G (@nekobuso) April 8, 2020

узнала о новом обращении Путина благодаря тому, что ленту неожиданно захватили печенеги. — Альфина @ самоизоляция (@alphyna) April 8, 2020

Вы за половцев или за печенегов? pic.twitter.com/5KuXbWsRCq — Варламов Есть (@Varlamov_est) April 8, 2020

- Надо сказать, что мы кого-то победили!

- Кого?

- Немцев же!

- Обидятся...

- Французов...

- Им и так тяжко...

- Поляков??

- Несолидно, да и они в ЕС сейчас тоже...

- Татар?

- Охренел, что ли?

- Половцев! Половцев и печенегов!

- Гениально! — Русские летописи (сиди в тереме, а не в палате) (@letopisi_rus) April 8, 2020

Это он еще манголов не вспомнил pic.twitter.com/A0T6N4J9XF — Швин (@piggest_se) April 8, 2020

Путин: Победили половцев, победим и эту заразу

Половцев: pic.twitter.com/dINMJ2X77p — РИП Новости (@riarip) April 8, 2020

то есть он дочитал учебники истории уже до печенегов, посол Польши может выдыхать пока, Константинополь наготове — Артем Беседин (@asbesedin) April 8, 2020

Всё хорошо pic.twitter.com/DGu8PSbWYT — Н и к о т и н к а с Б р о в я м и (@Yoghikitt) April 8, 2020

путин до карантина vs путин после карантина pic.twitter.com/qJj9CZFZQS — голубева (@greenlightoff) April 8, 2020