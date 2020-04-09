Четверг, 9 Апрель, 13:41

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,75
€ 82,23
7°

8672 +0
Обь
293см +11


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

Печенег, печенег, что ж ты бросил коня. Мемы о выступлении Путина перед губернаторами

, ИА "Амител"
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко тоже стал частью сетевого творчества

8 апреля президент России Владимир Путин провел открытое селекторное совещание с главами регионов. Перед ним глава государства выступил с обращением к россиянам, где рассказал о новых мерах поддержки и необходимости выдержать трудные времена.

Но простором для народного творчества оказался финал речи. "Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", – обратился Владимир Путин к гражданам России. Это породило волну мемов о печенегах и половцах.

Отметим, что губернатор Виктор Томенко, оказавшись на главной странице онлайн совещания, невольно стал героем народного творчества.

Типичный созвон в Zoom.

 

 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

9.04.2020 11:35
- гость -

9.04.2020 11:36
Печенег обрусевший

Кого узнал - подписал, остальных так, по адресам растолкал...

9.04.2020 11:39
- гость -

Смешно правда)

9.04.2020 11:46
- гость -

Как в волонтёры - одиноким пенсионерам помогать, так никого, а здеся... Вот и вся сущность сетевого хомячья. Поколению, воспитанному камеди клабом, это смешно и весело, а на деле - дубизм полный.

9.04.2020 11:51
- гость -

9.04.2020 11:46
- гость -

Ну вобше то, ты тоже здесь, помощничег))

9.04.2020 11:51
CALIBR

Многие тут же нашли аналогии со знаменитой речью русского адвоката Федора Никифоровича Плевако на суде над старушкой, укравшей "жестяной чайник стоимостью 30 копеек". Прокурор уверял, что частная собственность священна, и на этом принципе зиждется мироустройство, так что если оправдать старушку, то придется оправдывать и революционеров... И тут свою речь начал Плевако:
"Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за более чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь... Старушка украла старый чайник ценою в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно..." Старушку оправдали.
+++++++++++++++
Заимствование,однако ,подготовленное его спичмейкерами. Снова подстава как и с амфорами древними ,на поверку оказавшиеся чистыми и без ракушек.

9.04.2020 11:54
- гость -

Для чего он про печенегов и прочих сказал, чтобы об этом говорили, ведь по сути выступление пустое и никчемное....

9.04.2020 12:01
- гость -

Наш губернатор- самый красивый!

9.04.2020 12:17
Оксана

Это официальная позиция АМИК или писать нечего? Предлагаю выставить подборку пересылок в WS или цитаты из Пусть говорят/Кривого зеркала, если эта программа еще идет на втором. Имидж ничто, похоже...

9.04.2020 12:20
- гость -

На феодальную раздробленность намекнул?
Нет, мил человек, нам это не подходит. И не мечтай.

А почему хазар не упомянул? Своих выгораживает?

9.04.2020 12:20
- гость -

А.Невзоров: Народ глотает любые обещания, особенно когда они вприкуску с половцами и с печенегами

9.04.2020 12:21
- гость -

В десятом году он уже говорил о победе над половцами и печенегами

9.04.2020 12:24
Евгений

лол кек печенег

9.04.2020 12:24
- гость -

Оксана, вам нечем заняться? Зачем вы в этой новости пишите комментарии?

9.04.2020 12:33
- гость -

Да идите уже Оксана комментируйте Малахова, а то отвлекаете нас от интересных тем.

9.04.2020 12:47
- гость -

Глубоко копнул, аж до печенегов.

9.04.2020 12:51
- гость -

Про шведов и татаро-монгол забыл. Тема недостаточно раскрыта.

9.04.2020 12:56
- гость -

Это до какой степени нужно деградировать, чтобы обойти тему жизненно важную для россиян, в выступлении по коронавирусу?! И спросить с этого т.н. гаранта никто не может, а он развлекается....

9.04.2020 13:00
месный

9.04.2020 12:56
- гость -

Дак он о любой проблеме которая у людей возникает со смешком всегда говорит!

9.04.2020 13:04
- гость -

CALIBR - спасибо! Познавательно.

9.04.2020 13:08
- гость -

"Про шведов и татаро-монгол забыл"
-----
Российские татары могут обидеться.
Специально выбрали исчезнувшие народы. Кто-то, видимо, устроил им геноцид по национальному признаку...
Хохлы наверное

9.04.2020 13:10
- гость -

9.04.2020 12:01
- гость -
Наш губернатор- самый красивый!

Ты чо! Наш президент самый красивый!

9.04.2020 13:18
- гость -

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы – со всем справилась Россия.

токомо земли где Россия справлялась и с печенегами и с половцами уже давно не россиянская...

9.04.2020 13:30
- гость -

А кто знает, как на майские отдыхаем?

9.04.2020 13:33
месный

9.04.2020 13:30
- гость -

Чё не наотдыхалсо ещё?

9.04.2020 13:35
- гость -

нет конечно, это вы все там дома тусуетесь, мы как работали так и работаем, вот и хотелось бы что бы царь наш ненаглядный не отменил майские

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
13:39
Винишко вместо одежды. Стало известно, на что россияне стали тратить больше денег 0
13:27
Депутаты АКЗС наделили себя правом принимать законы дистанционно 1
13:14
Сеять больше не станем: краевые власти не поддались "гречневому ажиотажу" 2
13:03
Стань супергероем. Как провести выходные после самоизоляции 0
12:59
Фонд "Облака" призывает помочь семьям, оказавшимся на грани голода 0
12:49
Власти Алтайского края рассказали, как не допустить прошлогодней массовой гибели пчел 3
12:38
Министр спорта пообещал "вытащить" из больницы алтайского гимнаста с коронавирусом 3
12:25
Чего ждать бизнесу в ближайшее время: ИА "Амител" провело "Антикризисный митап" 1
12:13
На Алтае снизилась цена на топливо для аграриев и подорожала импортная техника 1
12:06
Заплатил трижды. Барнаулец отдал мошенникам более 50 тысяч рублей за редкую монету 2
11:55
Алтайский край отказался от проведения крупного аграрного форума из-за COVID-19 2
11:46
Еще 35 человек взяли под наблюдение в Алтайском крае из-за коронавируса 8
11:43
"Прежде всего нужно накормить своих": спрос на мясо в Алтайском крае вырос на 10% 4
11:40
Дело экс-начальника алтайской налоговой инспекции передали в суд 0
11:29
Печенег, печенег, что ж ты бросил коня. Мемы о выступлении Путина перед губернаторами 26
11:20
Очки прямо домой: "Спектр" запустил бесконтактную доставку 0
11:08
Весна и маски. Фоторепортаж с улиц Барнаула, который стал похож на игру S.T.A.L.K.E.R 5
10:56
Ученые нашли неожиданный способ подавить коронавирус за два дня 30
10:42
Стало известно, как будет выглядеть ЖК между "Ашаном" и "Лентой" в Барнауле 29
10:30
Алтайский театр драмы покажет онлайн-спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" 1
10:17
Опубликованы красивые весенние фото окрестностей Телецкого озера 1
10:03
От часовни до "Гринвича". Как алтайский бизнесмен украшает фасады по всей России 1
09:51
Дмитрий Песков купил бейдж с блокатором вирусов 34
09:39
Не поделили поляну. Житель Алтайского края застрелил двоих на окраине Краснодара 2
09:27
Омский хоккеист возглавил транспортную прокуратуру Барнаула 12
09:16
Минпросвещения не исключает досрочного завершения учебного года 3
09:01
Фитнес смотрят как блокбастер: "Ростелеком" увеличил бесплатный ТВ-контент в два раза 2
08:48
Запрет на посещение лесов установят на Алтае с 10 апреля 14
08:32
Австралийский ученый предсказал Земле катастрофу страшнее массового вымирания 11
08:16
"Заработать на зарплату". С чем столкнулась промышленность Алтая после недели простоя 13
08:03
Исследователи показали, как изменится тело заядлого геймера через 20 лет 8
07:47
Ученые рассказали, каким способом можно избежать детского ожирения 0
07:32
Чумачечая весна. Как Барнаул просыпается после зимней спячки 1
07:15
Алтайский Пухляш показал, каким он был до того, как стал знаменитым 6
07:03
"День 4. Искал детей. Прятались в шкафу". Рассказы алтайских депутатов о самоизоляции 5
06:52
Основатель Twitter направил на борьбу с коронавирусом 1 млрд долларов 14
06:40
Ученые создали "умный туалет", который сможет диагностировать болезни 2
06:29
На улицу как на праздник. Австралийцы соревнуются за лучший наряд для выноса мусора 1
06:14
Сибирь-спасительница. Московские пенсионеры "скрываются" от коронавируса на Алтае 17
06:01
Бывало и лучше. О погоде в Алтайском крае на 9 апреля 0
23:52
Виктор Томенко уточнил процесс оказания медпомощи на Алтае в условиях самоизоляции 8
23:37
Борис Титов: 90% предпринимателей пострадали из-за пандемии 0
23:05
Призывники будут посещать военкоматы малыми группами из-за коронавируса 0
22:31
В России посчитали мигрантов 0
22:01
В МЧС рассказали, как уберечь детей от стресса в условиях пандемии 0
21:54
Создать условия для возврата компаний к нормальной работе призвал Путин губернаторов 4
21:08
Нельзя останавливать экономику. Коротко о том, что Путин сказал губернаторам 14
21:07
По 80 тысяч пообещал Путин доплачивать врачам, работающим с зараженными COVID-19 4
20:15
"Справились с печенегами, победим и эту заразу". Путин – россиянам о COVID-19 19
20:06
Безработным россиянам будут выплачивать детские пособия без учета предыдущих доходов 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.