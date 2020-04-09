Печенег, печенег, что ж ты бросил коня. Мемы о выступлении Путина перед губернаторами

8 апреля президент России Владимир Путин провел открытое селекторное совещание с главами регионов. Перед ним глава государства выступил с обращением к россиянам, где рассказал о новых мерах поддержки и необходимости выдержать трудные времена.
Но простором для народного творчества оказался финал речи. "Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", – обратился Владимир Путин к гражданам России. Это породило волну мемов о печенегах и половцах.
Отметим, что губернатор Виктор Томенко, оказавшись на главной странице онлайн совещания, невольно стал героем народного творчества.
Типичный созвон в Zoom.
Сделал фон в Зуме для тех, кто хочет почувствовать себя важным pic.twitter.com/Dau9gQcN5Y— Pavel Veretennikov (@PavelVeret) April 8, 2020
25 марта — видеообращение путина— Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) April 8, 2020
2 апреля — видеообращение путина
8 апреля — видеообращение путина
-----------вы находитесь здесь---------
16 апреля — у путина вышел подкаст
24 апреля — у путина в инстаграме новая маска кто ты из губернаторов
Не сразу понял, что мне напоминает формат выступления #Путина. pic.twitter.com/1Nm6Xck94G— Gleb G (@nekobuso) April 8, 2020
узнала о новом обращении Путина благодаря тому, что ленту неожиданно захватили печенеги.— Альфина @ самоизоляция (@alphyna) April 8, 2020
Вы за половцев или за печенегов? pic.twitter.com/5KuXbWsRCq— Варламов Есть (@Varlamov_est) April 8, 2020
- Надо сказать, что мы кого-то победили!— Русские летописи (сиди в тереме, а не в палате) (@letopisi_rus) April 8, 2020
- Кого?
- Немцев же!
- Обидятся...
- Французов...
- Им и так тяжко...
- Поляков??
- Несолидно, да и они в ЕС сейчас тоже...
- Татар?
- Охренел, что ли?
- Половцев! Половцев и печенегов!
- Гениально!
Это он еще манголов не вспомнил pic.twitter.com/A0T6N4J9XF— Швин (@piggest_se) April 8, 2020
April 8, 2020
Путин: Победили половцев, победим и эту заразу— РИП Новости (@riarip) April 8, 2020
Половцев: pic.twitter.com/dINMJ2X77p
то есть он дочитал учебники истории уже до печенегов, посол Польши может выдыхать пока, Константинополь наготове— Артем Беседин (@asbesedin) April 8, 2020
Всё хорошо pic.twitter.com/DGu8PSbWYT— Н и к о т и н к а с Б р о в я м и (@Yoghikitt) April 8, 2020
путин до карантина vs путин после карантина pic.twitter.com/qJj9CZFZQS— голубева (@greenlightoff) April 8, 2020
Хочу наклейку на авто, чтобы там было изображение печенега и "Можем повторить"— Konstantin Panphilov (@panphilov) April 8, 2020
Комментарии
Кого узнал - подписал, остальных так, по адресам растолкал...
Смешно правда)
Как в волонтёры - одиноким пенсионерам помогать, так никого, а здеся... Вот и вся сущность сетевого хомячья. Поколению, воспитанному камеди клабом, это смешно и весело, а на деле - дубизм полный.
9.04.2020 11:46
- гость -
Ну вобше то, ты тоже здесь, помощничег))
Многие тут же нашли аналогии со знаменитой речью русского адвоката Федора Никифоровича Плевако на суде над старушкой, укравшей "жестяной чайник стоимостью 30 копеек". Прокурор уверял, что частная собственность священна, и на этом принципе зиждется мироустройство, так что если оправдать старушку, то придется оправдывать и революционеров... И тут свою речь начал Плевако:
"Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за более чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь... Старушка украла старый чайник ценою в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно..." Старушку оправдали.
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Заимствование,однако ,подготовленное его спичмейкерами. Снова подстава как и с амфорами древними ,на поверку оказавшиеся чистыми и без ракушек.
Для чего он про печенегов и прочих сказал, чтобы об этом говорили, ведь по сути выступление пустое и никчемное....
Наш губернатор- самый красивый!
Это официальная позиция АМИК или писать нечего? Предлагаю выставить подборку пересылок в WS или цитаты из Пусть говорят/Кривого зеркала, если эта программа еще идет на втором. Имидж ничто, похоже...
На феодальную раздробленность намекнул?
Нет, мил человек, нам это не подходит. И не мечтай.
А почему хазар не упомянул? Своих выгораживает?
А.Невзоров: Народ глотает любые обещания, особенно когда они вприкуску с половцами и с печенегами
В десятом году он уже говорил о победе над половцами и печенегами
лол кек печенег
Оксана, вам нечем заняться? Зачем вы в этой новости пишите комментарии?
Да идите уже Оксана комментируйте Малахова, а то отвлекаете нас от интересных тем.
Глубоко копнул, аж до печенегов.
Про шведов и татаро-монгол забыл. Тема недостаточно раскрыта.
Это до какой степени нужно деградировать, чтобы обойти тему жизненно важную для россиян, в выступлении по коронавирусу?! И спросить с этого т.н. гаранта никто не может, а он развлекается....
9.04.2020 12:56
- гость -
Дак он о любой проблеме которая у людей возникает со смешком всегда говорит!
CALIBR - спасибо! Познавательно.
"Про шведов и татаро-монгол забыл"
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Российские татары могут обидеться.
Специально выбрали исчезнувшие народы. Кто-то, видимо, устроил им геноцид по национальному признаку...
Хохлы наверное
9.04.2020 12:01
- гость -
Наш губернатор- самый красивый!
Ты чо! Наш президент самый красивый!
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы – со всем справилась Россия.
токомо земли где Россия справлялась и с печенегами и с половцами уже давно не россиянская...
А кто знает, как на майские отдыхаем?
9.04.2020 13:30
- гость -
Чё не наотдыхалсо ещё?
нет конечно, это вы все там дома тусуетесь, мы как работали так и работаем, вот и хотелось бы что бы царь наш ненаглядный не отменил майские