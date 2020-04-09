Врач развеял миф о пользе некоторых продуктов в борьбе с коронавирусом

Ученые заявили, что имбирь, лимон и какие-либо другие продукты не могут защитить от COVID-19. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на директора ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", профессора Дмитрия Никитюка.

Согласно его словам, чудодейственность имбиря, лимона, чеснока и других продуктов, "способных спасти от коронавируса", – маркетинговый ход хитрых предпринимателей. Они помогают укрепить иммунитет, но от самой инфекции не защищают. Как шутит профессор, главная польза чеснока в этой ситуации в том, что от едкого запаха люди не подходят друг к другу ближе чем на два метра.

Как ранее сообщил amic.ru, импорт имбиря в Россию с 1 по 6 апреля увеличился в 12 раз, чеснока – в два раза. Цена на имбирь при этом значительно выросла – в некоторых регионах она достигает почти 5000 рублей за килограмм.

Также на днях УФАС признало законным рост стоимости лимонов до 450 рублей в одном из магазинов Барнаула. Цена начала увеличиваться после заявлений о его "чудесных" свойствах в борьбе с COVID-19.