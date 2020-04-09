"Прежде всего нужно накормить своих": спрос на мясо в Алтайском крае вырос на 10%

Спрос на мясо и мясную продукцию в Алтайском крае вырос на 10% в последние месяц-полтора. Об этом в ходе онлайн-конференции 9 апреля рассказал заместитель председателя правительства региона Александр Лукьянов, отвечая на вопрос amic.ru.

По его словам, больших всплесков по спросу в крае нет. Иногда возникают вопросы, когда производители не могут поставить мясную продукцию в магазины других регионов, поступают предложения увеличить объемы. Однако сначала надо накормить жителей Алтайского края, а уже затем вывозить продукцию пределы субъекта.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Алтайский край вошел в число лидеров по росту стоимости сахара и гречки. Так, цена на сахар в марте увеличилась на 26,5%, гречки – на 13,8%.