"Прежде всего нужно накормить своих": спрос на мясо в Алтайском крае вырос на 10%

Спрос на мясо и мясную продукцию в Алтайском крае вырос на 10% в последние месяц-полтора. Об этом в ходе онлайн-конференции 9 апреля рассказал заместитель председателя правительства региона Александр Лукьянов, отвечая на вопрос amic.ru.
По его словам, больших всплесков по спросу в крае нет. Иногда возникают вопросы, когда производители не могут поставить мясную продукцию в магазины других регионов, поступают предложения увеличить объемы. Однако сначала надо накормить жителей Алтайского края, а уже затем вывозить продукцию пределы субъекта.
Как уже сообщал amic.ru, ранее Алтайский край вошел в число лидеров по росту стоимости сахара и гречки. Так, цена на сахар в марте увеличилась на 26,5%, гречки – на 13,8%.
Комментарии
Ну этот точно всех накормит ,да и сам голодным не останется , кто бы сомневался...
Пенсионеров москальских понаехавших будем кормить?
Будет там спрос по цене выше, плевать он хотел на всех своих. Как Карандышев "я взяток не беру!" да ни кто ему их не дает поэтому и не берет. Популизм чистой воды.
Брехня. Бизнесу без разницы кто деньги дает.