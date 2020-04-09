Дело экс-начальника алтайской налоговой инспекции передали в суд

Бывший начальник Межрайонной инспекции ФНС по Алтайскому краю № 14, обвиняемый в особо крупном мошенничестве по предварительному сговору и получении взятки, вскоре предстанет перед судом, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением уже направлено на рассмотрение в суд.

Задержание высокопоставленного налоговика состоялось 22 октября прошлого года. Как установлено следствием, мужчина с сообщником умышленно ввели в заблуждение предпринимателя, сообщив ему о выявленной при проверке крупной сумме недоплаченных налогов.

Обвиняемые предложили уменьшить графу "недоначисленные налоги", если бизнесмен передаст им свыше 3 млн рублей в виде взятки.

После получения денежных средств в размере 1,5 млн рублей налоговика задержали с поличным сотрудники регионального управления ФСБ.

Кроме того, следователи выяснили, что налоговик незаконно получил имущество на сумму более 50 тыс. руб. от другого предпринимателя за то, что не провел проверку в рамках декларационной кампании.

Как ранее писал amic.ru, по местам жительства обвиняемых проведены обыски. На принадлежащее им имущество, включая недвижимость и автомобили, наложен арест.