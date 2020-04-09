Заплатил трижды. Барнаулец отдал мошенникам более 50 тысяч рублей за редкую монету

Барнаулец потерял суммарно 53 тысячи рублей в попытке купить редкую монету. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

44-летний житель Барнаула нашел в Сети объявление о продаже драхмы – редкой монеты из древней Греции, стоимостью 17 тысяч рублей. Нумизмат связался с продавцом, договорился о покупке и согласился перевести предоплату.

После транша продавец заявил, что деньги не пришли и перевод нужно повторить. Мужчина согласился и отправил еще 17 тысяч рублей. После этого аферист сослался на ошибку платежа и попросил перевести деньги еще раз, с чем жертва тоже согласилась.

После перевода более 50 тысяч рублей продавец удалил свой аккаунт на торговой площадке и исчез, а мужчина пошел в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", продавца разыскивают.