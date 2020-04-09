Еще 35 человек взяли под наблюдение в Алтайском крае из-за коронавируса

1159 человек, в том числе семь иностранцев, находятся в изоляции в Алтайском крае из-за угрозы заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

За последние сутки врачи взяли под наблюдение 35 человек. Медицинское наблюдение из-за риска COVID-19 по прошествии двух недель сняли с 4378 жителей.

Всего с начала года на коронавирусную инфекцию в регионе обследовали 8007 человек. Новых случаев инфицирования в регионе за сутки не зафиксировано. Число зараженных составляет 18 человек. Они госпитализированы в инфекционное отделение барнаульской больницы № 5.

Напомним, коронавирус COVID-19 в первую очередь поражает легкие и вызывает пневмонию. Общее число зараженных в России превысило 8,6 тысячи человек, из них 63 умерли.