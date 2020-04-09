Замгубернатора Алтайского края Александр Лукьянов заявил о том, что форум "День сибирского поля" в 2020 году в регионе проводиться не будет. Об этом он рассказал 9 апреля в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос amic.ru.

"День Сибирского поля" традиционно проходит в середине июня в Алтайском крае. Считается крупнейшей площадкой для демонстрации сельхозтехники и современных аграрных технологий. В этом году власти решили отменить форум из-за угрозы распространения коронавируса.

Что касается других крупных событийных мероприятий, связанных с аграрной тематикой, то их сроки пока остаются прежними, переносы не планируются, заверил Александр Лукьянов. Речь идет о "Празднике сыра", "Мясном гурмане", "Медовом спасе" и др. Большая часть приходится на август – сентябрь.

Мероприятия ежегодно посещают, по официальным данным, от 7 до 30 тысяч человек.