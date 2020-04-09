На Алтае снизилась цена на топливо для аграриев и подорожала импортная техника

Импортная агротехника и запчасти подорожали из-за колебания курса российской валюты, а вот бензин и дизельное топливо в последнюю неделю потеряли в цене, сообщил заместитель председателя правительства региона Александр Лукьянов во время онлайн-конференции.

"С изменением курса валют цены на импортные запчасти и технику, средства защиты выросли на 10-15%", – сказал он.

В регионе есть аграрии, которые внесли аванс за покупку техники еще до колебания цен, и теперь они вынуждены отдавать больше, чем рассчитывали. Но вообще агроснабженческие компании имеют широкий ассортимент и готовы предложить достойную альтернативу импорту по более низким ценам, заверил зампред.

На минеральные удобрения цена стабильная, колебаний нет. Простые азотные стоят 15,2-15,7 тысячи за тонну, сложные – 23-27 тысяч за тонну и выше.

Что же касается цен на топливо, то тут новости хорошие. По словам Лукьянова, стоимость бензина и ДТ снижается с середины марта.

"Только за прошлую неделю в "Газпроме" дизтопливо подешевело на 800 рублей за тонну, а бензин – на 1000 рублей за тонну. В "Роснефти" цены на обе позиции снизились на 800 рублей. Сейчас средняя стоимость ДТ 50 тысяч рублей за тонну, это ниже уровня прошлого года на 310 рублей. А бензина - 43 тысячи рублей за тонну, что выше уровня прошлого года на 4,5 тысячи рублей", – пояснил Лукьянов.

Напомним, в начале марта 2020 года после отказа России и ряда других стран сократить добычу сырья цены на нефть обрушились почти на 30%. Курс российской валюты упал до 75 рублей за доллар и до 85 рублей за евро.