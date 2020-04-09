Алкоголь вместо одежды. Стало известно, на что россияне стали тратить больше денег

Россияне перестали интересоваться одеждой, бытовой техникой и обувью во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает аналитический центр Сбербанка.

Согласно исследованию компании, расходы россиян с 30 марта по 5 апреля по сравнению с предыдущей неделей снизились почти на четверть. Соотечественники практически перестали покупать одежду и обувь – продажи в этой сфере упали почти на 95%.

Существенный ущерб был нанесен сфере услуг, где безналичные траты упали почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также аналитики отмечают, что сфера развлечений и салоны красоты сейчас почти не имеют доходов.

Удар пришелся и на сферу продажи мебели и предметов интерьера (в минусе почти на 81%) и розничной торговле бытовой техникой и электроникой (порядка 60%). Также сильно страдают продажи авиабилетов, услуги турагентств и отелей.

При этом некоторые предприниматели от пандемии только выигрывают. Повышение спроса отметили в продовольственных магазинах и аптеках, а также в категории "Винные магазины" и "Цифровые товары".

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