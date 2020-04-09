Депутаты АКЗС наделили себя правом принимать законы дистанционно

Председатель парламента Алтайского края Александр Романенко подписал постановление об изменении в регламенте АКЗС, сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

Согласно документу, теперь депутаты могут принимать законы дистанционно путем опроса. Однако такое право у них появляется только в том случае, если на территории региона действует режим ЧС или повышенной готовности.

Соответствующее решение приняли единогласно. За него проголосовали все 60 депутатов, которые присутствовали на обсуждении.

Пункт 1 ст. 60 в регламенте теперь выглядит так: "Проведение опросов депутатов по вопросу принятия законов Алтайского края не допускается, за исключением периодов введения на территории Алтайского края режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации".