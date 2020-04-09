Фонд "Облака" призывает помочь семьям, оказавшимся на грани голода

Это дико слышать, но в России порядка 30% жителей страны недоедают, получая недостаточное для здоровья количество белковой пищи и фруктов. Почти четверть детей в нашей стране живут за чертой бедности, сообщает Росстат.

Во время кризисных ситуаций, как, например, сегодня, этот процент значительно возрастает. Под удар попадают самые незащищенные – неполные семьи с детьми, в которых из взрослых чаще всего только мама. Она не может отправить мужа на дополнительные заработки, потому что оказалась одна. Не может пойти и сама зарабатывать, ведь на руках дети. Закрыв садики и школы, никто не подумал, что люди, работающие неофициально, остаются с малышами дома и им просто нечем кормить свою семью.

В такой ситуации оказались подопечные фонда "Облака". "Мы боимся, что они могут пополнить процент голодающих людей в стране", – рассказали amic.ru в фонде и объявили сбор на покупку продуктовых наборов.



Каждый из вас может подарить семьям продукты на сумму 399, 499, 599 или 799 рублей. Все продукты будут закуплены на оптовой базе, сразу большими партиями, чтобы сэкономить средства.

Волонтеры фонда сформировали наборы, которые необходимы для пропитания разных по количеству семей.

Набор № 1 на семью из двух человек на один день

Список продуктов:

макароны, крупа, растительное масло, мука, печенье, яйца, молоко.

Цена – 399 рублей.

Список продуктов: макароны, крупа, растительное масло, мука, печенье, яйца, молоко. Цена – 399 рублей. Набор № 2 на семью из трех человек на один день

Список продуктов:

макароны, крупа, растительное масло, мука, печенье, яйца, молоко.

Цена – 499 рублей.

Список продуктов: макароны, крупа, растительное масло, мука, печенье, яйца, молоко. Цена – 499 рублей. Набор № 3 на семью из четырех человек на один день

Список продуктов:

макароны, крупа, растительное масло, мука, печенье, яйца, молоко.

Цена – 599 рублей.

Список продуктов: макароны, крупа, растительное масло, мука, печенье, яйца, молоко. Цена – 599 рублей. Набор № 4 на семью из двух человек на одну неделю

Список продуктов:

макароны, крупа, растительное масло, мука, печенье, яйца, молоко.

Цена – 799 рублей.

Публиковать адреса и контакты своих подопечных фонд не может в связи с законом о защите персональных данных, но фонд сформировал список нуждающихся семей по количеству человек. Ознакомиться с ним можно на страничке в соцсети "ВКонтакте". Таким образом, каждый может выбрать "свою" семью, которой захочет помочь и оплатить им продуктовый набор. Чтобы оказать помощь конкретной семье, нужно написать семейному помощнику фонда "Облака" Екатерине WA +7 960 963-19-15.

Как можно еще помочь семьям:

– вы можете привезти в фонд продукты долгого хранения;

– перевести любую сумму 100, 200, 400, 1000 рублей для закупа продуктов;

– принять участие в доставке продуктовых наборов для семей.

Пожертвовать средства можно с сообщением: "Продукты в каждый дом"



✅ www.fondoblaka.com. Кнопка "Помочь" выведет вас на страницу перевода пожертвования онлайн. Всего 3 клика и ваша помощь уже будет на счету фонда;

✅ смс на номер 3434 с текстом "Облака 75" (вместо цифры ставите Вашу сумму);

✅Сбербанк-онлайн: через вкладку "Платежи" на счет фонда, введите, пожалуйста, в поисковой строке имя "фонд ОБЛАКА", затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с вашей карты сразу на счет фонда "Облака".