Министр спорта пообещал "вытащить" из больницы алтайского гимнаста с коронавирусом

Известный гимнаст из Алтайского края Сергей Найден, госпитализированный в больницу Солнечногорска с подозрением на коронавирус, не имеет симптомов заболевания. Сейчас министр спорта страны Олег Матыцин пытается сделать все, чтобы вытащить его из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера сборной страны по спортивной гимнастике Валентину Родионенко.

Найден был отправлен в больницу из учебно-тренировочного центра "Новогорск" 1 апреля, в этот же день вся команда была вынуждена покинуть базу. Коронавирус подозревали также у главного тренера сборной России Андрея Родионенко, однако два повторных теста оказались отрицательными.

"Все это время у него не было ни температуры, ничего, никаких проблем. Парень, который лежал с ним в одной палате, выписался. И мы, и Сергей беспокоимся – неизвестно, кого ему теперь подселят", – сказала Родионенко.

По ее словам, на днях у Найдена было проведено тестирование. Если оно будет отрицательным – гимнаста надо выписывать из больницы.

"Если тест будет отрицательный, то мы все сделаем, чтобы его оттуда вытащить, мы уже говорили с министром спорта Олегом Матыциным на этот счет. И министр сказал, что, если у него нет никаких показаний, его оттуда надо забирать. У него нормальное настроение, все хорошо, ему привозят туда еду из Новогорска, и очень много делает Матыцин, все время все под контролем", – добавила она.

Сергей Найден – восходящая звезда российской гимнастики, воспитанник барнаульской школы Сергея Хорохордина. Является претендентом на поездку на Олимпиаду в Токио в 2021 году в составе сборной России. В настоящее время в Алтайском крае официально зарегистрировано 18 человек с коронавирусом.