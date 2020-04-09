Четверг, 9 Апрель, 13:42

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,75
€ 82,23
7°

8672 +0
Обь
293см +11


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

Министр спорта пообещал "вытащить" из больницы алтайского гимнаста с коронавирусом

, ИА "Амител"
Симптомов заболеваний у гимнаста Сергея Найдена с Алтая так и не найдено
Фото: Андрей Голованов (Олимпийский комитет России)

Фото: Андрей Голованов (Олимпийский комитет России)

Известный гимнаст из Алтайского края Сергей Найден, госпитализированный в больницу Солнечногорска с подозрением на коронавирус, не имеет симптомов заболевания. Сейчас министр спорта страны Олег Матыцин пытается сделать все, чтобы вытащить его из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера сборной страны по спортивной гимнастике Валентину Родионенко

Найден был отправлен в больницу из учебно-тренировочного центра "Новогорск" 1 апреля, в этот же день вся команда была вынуждена покинуть базу. Коронавирус подозревали также у главного тренера сборной России Андрея Родионенко, однако два повторных теста оказались отрицательными.

"Все это время у него не было ни температуры, ничего, никаких проблем. Парень, который лежал с ним в одной палате, выписался. И мы, и Сергей беспокоимся – неизвестно, кого ему теперь подселят", – сказала Родионенко.

По ее словам, на днях у Найдена было проведено тестирование. Если оно будет отрицательным – гимнаста надо выписывать из больницы.

"Если тест будет отрицательный, то мы все сделаем, чтобы его оттуда вытащить, мы уже говорили с министром спорта Олегом Матыциным на этот счет. И министр сказал, что, если у него нет никаких показаний, его оттуда надо забирать. У него нормальное настроение, все хорошо, ему привозят туда еду из Новогорска, и очень много делает Матыцин, все время все под контролем", – добавила она.

Сергей Найден – восходящая звезда российской гимнастики, воспитанник барнаульской школы Сергея Хорохордина. Является претендентом на поездку на Олимпиаду в Токио в 2021 году в составе сборной России. В настоящее время в Алтайском крае официально зарегистрировано 18 человек с коронавирусом.

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

9.04.2020 13:02
CALIBR

15 апреля (через шесть дней) будет ровно две недели карантина. Что-то мне сдаётся,что усилия Министра спорта увенчаются успехом в аккурат к этой дате.
Буду рад ошибиться.

9.04.2020 13:22
- гость -

"Всё проходит. И это пройдёт" — Путин В.В.

9.04.2020 13:39
1

наш министр слов на ветер не бросает: мужик сказал, мужик сделал

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
13:39
Винишко вместо одежды. Стало известно, на что россияне стали тратить больше денег 0
13:27
Депутаты АКЗС наделили себя правом принимать законы дистанционно 1
13:14
Сеять больше не станем: краевые власти не поддались "гречневому ажиотажу" 2
13:03
Стань супергероем. Как провести выходные после самоизоляции 0
12:59
Фонд "Облака" призывает помочь семьям, оказавшимся на грани голода 0
12:49
Власти Алтайского края рассказали, как не допустить прошлогодней массовой гибели пчел 3
12:38
Министр спорта пообещал "вытащить" из больницы алтайского гимнаста с коронавирусом 3
12:25
Чего ждать бизнесу в ближайшее время: ИА "Амител" провело "Антикризисный митап" 1
12:13
На Алтае снизилась цена на топливо для аграриев и подорожала импортная техника 1
12:06
Заплатил трижды. Барнаулец отдал мошенникам более 50 тысяч рублей за редкую монету 2
11:55
Алтайский край отказался от проведения крупного аграрного форума из-за COVID-19 2
11:46
Еще 35 человек взяли под наблюдение в Алтайском крае из-за коронавируса 8
11:43
"Прежде всего нужно накормить своих": спрос на мясо в Алтайском крае вырос на 10% 4
11:40
Дело экс-начальника алтайской налоговой инспекции передали в суд 0
11:29
Печенег, печенег, что ж ты бросил коня. Мемы о выступлении Путина перед губернаторами 26
11:20
Очки прямо домой: "Спектр" запустил бесконтактную доставку 0
11:08
Весна и маски. Фоторепортаж с улиц Барнаула, который стал похож на игру S.T.A.L.K.E.R 5
10:56
Ученые нашли неожиданный способ подавить коронавирус за два дня 30
10:42
Стало известно, как будет выглядеть ЖК между "Ашаном" и "Лентой" в Барнауле 29
10:30
Алтайский театр драмы покажет онлайн-спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" 1
10:17
Опубликованы красивые весенние фото окрестностей Телецкого озера 1
10:03
От часовни до "Гринвича". Как алтайский бизнесмен украшает фасады по всей России 1
09:51
Дмитрий Песков купил бейдж с блокатором вирусов 34
09:39
Не поделили поляну. Житель Алтайского края застрелил двоих на окраине Краснодара 2
09:27
Омский хоккеист возглавил транспортную прокуратуру Барнаула 12
09:16
Минпросвещения не исключает досрочного завершения учебного года 3
09:01
Фитнес смотрят как блокбастер: "Ростелеком" увеличил бесплатный ТВ-контент в два раза 2
08:48
Запрет на посещение лесов установят на Алтае с 10 апреля 14
08:32
Австралийский ученый предсказал Земле катастрофу страшнее массового вымирания 11
08:16
"Заработать на зарплату". С чем столкнулась промышленность Алтая после недели простоя 13
08:03
Исследователи показали, как изменится тело заядлого геймера через 20 лет 8
07:47
Ученые рассказали, каким способом можно избежать детского ожирения 0
07:32
Чумачечая весна. Как Барнаул просыпается после зимней спячки 1
07:15
Алтайский Пухляш показал, каким он был до того, как стал знаменитым 6
07:03
"День 4. Искал детей. Прятались в шкафу". Рассказы алтайских депутатов о самоизоляции 5
06:52
Основатель Twitter направил на борьбу с коронавирусом 1 млрд долларов 14
06:40
Ученые создали "умный туалет", который сможет диагностировать болезни 2
06:29
На улицу как на праздник. Австралийцы соревнуются за лучший наряд для выноса мусора 1
06:14
Сибирь-спасительница. Московские пенсионеры "скрываются" от коронавируса на Алтае 17
06:01
Бывало и лучше. О погоде в Алтайском крае на 9 апреля 0
23:52
Виктор Томенко уточнил процесс оказания медпомощи на Алтае в условиях самоизоляции 8
23:37
Борис Титов: 90% предпринимателей пострадали из-за пандемии 0
23:05
Призывники будут посещать военкоматы малыми группами из-за коронавируса 0
22:31
В России посчитали мигрантов 0
22:01
В МЧС рассказали, как уберечь детей от стресса в условиях пандемии 0
21:54
Создать условия для возврата компаний к нормальной работе призвал Путин губернаторов 4
21:08
Нельзя останавливать экономику. Коротко о том, что Путин сказал губернаторам 14
21:07
По 80 тысяч пообещал Путин доплачивать врачам, работающим с зараженными COVID-19 4
20:15
"Справились с печенегами, победим и эту заразу". Путин – россиянам о COVID-19 19
20:06
Безработным россиянам будут выплачивать детские пособия без учета предыдущих доходов 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.