Власти Алтайского края рассказали, как не допустить прошлогодней массовой гибели пчел

В Алтайском крае наладят систему учёта пчелосемей, а также разработают приложение, которое позволит видеть передвижение пасек и обработку полей. Это позволит не допустить массовой гибели пчёл, как произошло летом прошлого года. Об этом на онлайн-конференции amic.ru сообщил заместитель председателя краевого правительства Александр Лукьянов.

"Мы формируем реестр пчеловодов. Им необходимо на каждую пчелосемью иметь ветпаспорт. У владельцев личных подсобных хозяйство должны быть соответствующие записи в хозяйственных книгах. Мы должны знать четкое количество пчелосемей. А аграрии должны заблаговременно оповещать об обработке полей", – сказал он.

И добавил, что сейчас в крае разрабатывают специальное мобильное приложение, где будет вся оперативная информация об использовании химикатов для растений. В каждом районе края составят карту пасек.

Напомним, летом 2019 года в Алтайском крае, а также Татарстане, Брянской, Воронежской и других областях произошла массовая гибель пчёл. Причиной стало использованием пестицидов при обработке полей, в основном рапсовых.

Ущерб оценили в один триллион рублей. В краевом бюджете заложили средства на 2020-2022 годы для компенсации пчеловодам: 3 621 руб. на одну погибшую пчелосемью, 1810 руб. на пострадавшую.

Как ранее сообщал глава регионального управления Россельхознадзора Андрей Миронов, к ответственности привлекли 17 фермеров. Они пользовались разрешенными пестицидами, но делали это непродуманно и бесконтрольно.