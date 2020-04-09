Власти Алтайского края рассказали, как не допустить прошлогодней массовой гибели пчел

В Алтайском крае наладят систему учёта пчелосемей, а также разработают приложение, которое позволит видеть передвижение пасек и обработку полей. Это позволит не допустить массовой гибели пчёл, как произошло летом прошлого года. Об этом на онлайн-конференции amic.ru сообщил заместитель председателя краевого правительства Александр Лукьянов.
"Мы формируем реестр пчеловодов. Им необходимо на каждую пчелосемью иметь ветпаспорт. У владельцев личных подсобных хозяйство должны быть соответствующие записи в хозяйственных книгах. Мы должны знать четкое количество пчелосемей. А аграрии должны заблаговременно оповещать об обработке полей", – сказал он.
И добавил, что сейчас в крае разрабатывают специальное мобильное приложение, где будет вся оперативная информация об использовании химикатов для растений. В каждом районе края составят карту пасек.
Напомним, летом 2019 года в Алтайском крае, а также Татарстане, Брянской, Воронежской и других областях произошла массовая гибель пчёл. Причиной стало использованием пестицидов при обработке полей, в основном рапсовых.
Ущерб оценили в один триллион рублей. В краевом бюджете заложили средства на 2020-2022 годы для компенсации пчеловодам: 3 621 руб. на одну погибшую пчелосемью, 1810 руб. на пострадавшую.
Как ранее сообщал глава регионального управления Россельхознадзора Андрей Миронов, к ответственности привлекли 17 фермеров. Они пользовались разрешенными пестицидами, но делали это непродуманно и бесконтрольно.
Комментарии
В Алтайском крае наладят систему учёта пчелосемей, а также разработают приложение, которое позволит видеть передвижение пасек и обработку полей.
+++++++++++++
Das ist fantastisch !!!
Ося Бендер с Нью - Васюками нервно курит в сторонке.
Пчелам мёд собирать будет неудобно с паспортом то!
1. выдать каждой пчеле паспорт и летное удостоверение
2. поручить премьер министру дать поручение министерству авиации РФ совместно с министерством сельского хозяйства, что бы те в свою очередь дали поручение в министерство края разработать правила полета пчел!
3. в полях, лугах, лесах а также других местах появления пчел установить камеры видео фиксации нарушения правил пчелами!
4.ограничить уровень жужжания пчел 20 децибелами!
5. запретить пчелиные собрания более 10 пчел! Кроме специально отведенных для этого мест (например ульи).