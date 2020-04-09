Власти Алтайского края, несмотря на ажиотажный спрос на гречку у населения, не собираются значительно увеличивать посевные площади под культуру этой весной. Об этом в ходе брифинга 9 апреля рассказал замгубернатора Алтайского края Александр Лукьянов.

"Надо признать, что эта культура выстреливает у нас регулярно – примерно раз в 4-5 лет, и сразу начинается ажиотажный спрос по всей стране", – прокомментировал Лукьянов.

По его словам, часть населения уже успела пополнить запасы: кто-то на 2-3 месяца, другие и вовсе на полгода. Замгубернатора напомнил, что Алтайский край обеспечивает от 50 до 60% производства всей гречневой крупы в России.

Сейчас запасы зерна в крае составляют 238 тысяч тонн, в том числе на складах перерабатывающих предприятий находится 36 тысяч тонн, еще 202 тысячи – у аграриев. Из них около 20 тысяч тонн – это семена на посевную.

Александр Лукьянов заметил, что по предварительной информации, в 2020 году планируется посеять гречиху на площади 473 тысячи га. Это всего лишь на 10 тысяч га больше по сравнению с прошлым годом.

Напомним, по данным Росстата, в Алтайском крае цена на гречку в марте выросла на 13,7%. Это один из самых высоких показателей среди российских регионов.