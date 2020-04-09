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Россияне могут накопить огромные долги за услуги ЖКХ

, ИА "Амител"
Энергетики жалуются на решения правительства
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В 2020 году задолженность россиян за электричество и отопление может превысить один триллион рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию "Совет производителей энергии".

Эксперты ассоциации полагают, что долги по ЖКУ во втором квартале этого года вырастут на 20%, а в целом за год могут увеличиться почти наполовину. По мнению ассоциации, это произойдет из-за пандемии коронавируса и принимаемых правительством мер, которые негативно влияют на платежную дисциплину россиян.

Как сообщают в организации, запрет на штрафы за просрочки по коммунальным платежам ставит под угрозу все подготовительные работы теплосетей к осенне-зимнему сезону и навредит экономике российских регионов.

Как ранее сообщил amic.ru, правительство до конца текущего года отменило начисление пеней за просрочку по коммунальным платежам. По их мнению, подобная мера позволит поддержать россиян на время пандемии COVID-19.

  

 

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

9.04.2020 17:47
- гость -

Энергетики жалуются!!!
Разрешали им власти беспредельничать, пусть теперь эти ненасытные на своей шкуре испытают.

До этого 20 лет повышали тарифы и плевали на жалующееся население.

9.04.2020 17:49
- гость -

начальничкам уменьшите до разумных пределов зарплаты и нормуль все будет

9.04.2020 18:05
- гость -

И отчисления собственничкам за бугор.

9.04.2020 18:20
- гость -

Негативно на платежную дисциплину влияют в первую очередь тарифы.

9.04.2020 18:56
- гость -

Газпром вообще должен газ бесплатно поставлять.
Он выкинул миллиарды$ на убыточные или полностью заброшенные проекты

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