Россияне могут накопить огромные долги за услуги ЖКХ

В 2020 году задолженность россиян за электричество и отопление может превысить один триллион рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию "Совет производителей энергии".

Эксперты ассоциации полагают, что долги по ЖКУ во втором квартале этого года вырастут на 20%, а в целом за год могут увеличиться почти наполовину. По мнению ассоциации, это произойдет из-за пандемии коронавируса и принимаемых правительством мер, которые негативно влияют на платежную дисциплину россиян.

Как сообщают в организации, запрет на штрафы за просрочки по коммунальным платежам ставит под угрозу все подготовительные работы теплосетей к осенне-зимнему сезону и навредит экономике российских регионов.

Как ранее сообщил amic.ru, правительство до конца текущего года отменило начисление пеней за просрочку по коммунальным платежам. По их мнению, подобная мера позволит поддержать россиян на время пандемии COVID-19.