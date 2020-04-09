Коронавирус не помешал нормальной работе сельского хозяйства Алтайского края

Аграрная отрасль Алтайского края работает в нормальном режиме. Несмотря на мартовский всплеск спроса на некоторые товары, сейчас все идет по плану. Об этом на онлайн-конференции в четверг, 9 апреля, журналистам сообщил заместитель председателя правительства края Александр Лукьянов.

Все по плану

По словам Александра Лукьянова, все аграрии приступают к весенне-полевым работе в нормальном режиме, запасы влаги достаточные. Часть предприятий уже вышли в поля, хотя обычно старт 15 апреля.

Не портит картины и необходимость самоизоляции для граждан старше 65 лет. Таких в хозяйствах около 2-3% и в основном производстве они не задействованы. Большинство из них – охранники, учетчики, бухгалтера. Их обязанности перераспределят между другими сотрудниками.

Нарастили мощность и перерабатывающие предприятия.

"В январе-феврале загрузка по крупе была минимальная. За два месяца переработали всего 20 тысяч тонн, при месячной возможности в 30 тысяч. В марте, когда пошел спрос, мощности увеличили на 30%. Спрос остается, но уже не такой, как в марте", – добавил чиновник.

Никаких ограничений перевозки продукции нет, в Алтайском крае открыты все дороги.

"Мы в числе немногих регионов, кто отгружает продукцию и железно-дорожным транспортом, и автомобильным", – подчеркнул Лукьянов.

Площади и структура посевных

В 2020 году аграрии планируют засеять 5,2 млн га полей. И несколько больше, чем годом ранее. Основной культурой – зерновыми – засеют 3,26 тыс. га.

"Структура посевных площадей будет аналогична прошлогодним. В том числе и по техническим, и масличным культурам. Это дает возможность обеспечивать "валовкой" перерабатывающую промышленность и выходить на рынок, не обрушивая цены", – пояснил он.

В частности, масличными культурами засеют 1,1 млн га: сою на 150 тыс. га, рапс – 185 тыс. га, лен-кудряш – 189 тыс. га. Все на уровне 2019 года.

На фоне сообщений о коронавирусе и слухах о возможных ограничениях, в регионе существенно вырос спрос на гречку в рознице. По словам Лукьянова, эта крупа "выстреливает" регулярно раз в 4-5 лет. Но такого ажиотажа, как в этом году, не было давно. И все же он призывает не волноваться, гречки всем хватит.

"Учитывая увеличение мощностей переработки гречихи, запасы зерна в регионе составляют 238 тысяч тонн, в том числе на складах перерабатывающих предприятий – 36 тысяч тонн. Что же касается новых посевов, то предварительно это будет на площади около 473 тысяч га, это больше прошлого года на 10 тысяч га", – сообщил зампред.

Алтайский край, напомним, обеспечивает 50-60% российского рынка крупы.

Зерновые интервенции

По плану должны пройти и интервенционные торги по зерну. Заявки принимают с 7 апреля, сами торги начнутся 13 апреля. Все желающие переработчики могут принять в них участие, сказал чиновников.

"У нас на площадках 12 элеваторов хранится 136 тысяч тонн зерна. В том числе 8,2 тысячи тонн ячменя, 52 тысячи – пшеницы третьего класса, более 74 тысяч – четвертого класса, около 1,8 тысячи тонн – пятого", – добавил он.