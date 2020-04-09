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Российские родители просят перенести сроки призыва в армию

, ИА "Амител"
Они опасаются, что школьники могут не успеть поступить в вузы
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Национальный родительский комитет обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой сдвинуть сроки призыва в армию, сообщает газета "Известия".

Родители выпускников опасаются, что из-за пандемии коронавируса молодые люди не успеют сдать вступительные экзамены в вузы, так как ЕГЭ уже перенесли один раз, и нет гарантии, что не сделают этого снова.

Просьба родителей касается именно весеннего призыва, который уже стартовал. Вместе с тем эксперты полагают, что проблемы с вступительными экзаменами могут возникнуть не раньше, чем осенью.

"В соответствии с действующей нормой закона "О воинской обязанности и военной службе" выпускникам средних учебных заведений этого года предоставляется отсрочка до 1 октября, – пояснил учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев. – То есть молодой человек, которому в эти дни исполняется 18 и который нигде не учится, подпадает под весенний призыв. А его ровесник, оканчивающий сейчас школу, – под осенний".

По оценке Жердева, проблема с поступлением в вузы из-за призыва в армию теоретически может возникнуть в том случае, если вступительные экзамены перенесут на октябрь или позднее.

Сейчас же сроки вступительной кампании следующие: госэкзамены начнут сдавать с 8 июня, документы на бюджетные места можно подать до 10 августа, первая волна зачисления начнется 19 августа, а вторая – 24 августа.

Как ранее писал amic.ru, президент России Владимир Путин подписал указ о начале призыва в армию. Согласно тексту документа, в вооруженные силы страны направят 135 тысяч новобранцев.

Набор призывников стартовал 1 апреля, как и планировали изначально. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.04.2020 17:13
- гость -

Родители выпускников опасаются, что из-за пандемии коронавируса молодые люди не успеют сдать вступительные экзамены в вузы

и ето хорошо - в столь непростое время рф нужны защитники конституционного строя)))

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