Бийский сахарный завод в 2020 году не запустится

Сахарный завод ООО "Бийский сахар", который сейчас создается на мощностях ранее обанкроченного Бийского сахарного завода, не будет запущен в 2020 году. Об этом сегодня в ходе онлайн-конференции рассказал заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

Мощности завода в 2017 году выкупило ООО "Санинвест".

"Они планово ведут ремонтные работы. В этом году никто не говорит о запуске этого завода. Я думаю, что и на следующий год. Там объем работы надо сделать большой", – пояснил Лукьянов.

Как уже сообщал amic.ru, ООО "Бийский сахарный завод", который входил в холдинг "Изумрудная страна", обанкротился в 2016 году. В сентябре 2017 года новосибирская компания "Санинвест" приобрела на торгах имущественный комплекс БСЗ почти за 170 млн рублей.