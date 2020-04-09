Россиян предостерегли от вредного способа дезинфекции

Обработка дома хлорной известью может нанести вред здоровью людей, заявил врач-терапевт высшей категории и токсиколог Алексей Водовозов.
Как сообщает радио Sputnik, эксперт напомнил, что пары хлорной извести ядовиты, поэтому после обработки следует оставить помещение на время, пока пары не выветрятся. Однако в условиях самоизоляции такое не всегда возможно.
Кроме того, по словам специалиста, при разведении раствора в домашних условиях не всегда удается создать правильную концентрацию хлорсодержащего вещества, которая будет одинаково действенна против бактерий и вирусов.
"Вопрос в том, что в домашних условиях мы не создадим такую концентрацию, которая будет обладать и антибактериальной, и антивирусной активностью, – пояснил токсиколог. – Именно по этой причине дома рекомендуется использовать другие средства, иначе просто будет нечем дышать".
Водовозов рекомендовал отдать предпочтение менее опасным дезинфекторам. В качестве примера он привел спиртосодержащие вещества.
Комментарии
Да ну, вон в другой теме народ точно знает, что диоксид хлора - лучшее средство дезинфекции, которым чистят зубы американцы, а от хлорки еще никто не умирал. Так что шах и мат, Водовозов.