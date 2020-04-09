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Бюджету Алтайского края грозят многомиллиардные убытки из-за коронавируса

, ИА "Амител"
Основной причиной станут меры по снижению нагрузки на бизнес
Фото:www.altairegion22.ru

Фото:www.altairegion22.ru

Правительство Алтайского края рассмотрело обновленный план мероприятий по обеспечению устойчивости экономики региона. Разработкой документа занимается созданная по решению губернатора рабочая группа, сообщает официальный сайт региона.

Министр финансов Данил Ситников рассказал, что выпадающие налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Алтайского края составят 18 миллиардов рублей, краевого – 13 миллиардов рублей. При этом резерв регионального бюджета равен 5,6 млрд рублей. 

Основной причиной финансовых потерь станут меры для поддержки малого, среднего и крупного бизнеса, которые были озвучены на федеральном уровне: перенос уплаты налогов, сроков арендной платы, льготные кредиты с нулевой ставкой на выплату зарплаты работникам, предоставление кредитных каникул, автоматическое продление лицензий и прочих разрешительных документов, временный мораторий на банкротство и начисление пеней по коммунальным платежам и так далее.

На заседании обсуждалась текущая ситуация на краевом рынке труда, также рассмотрели вопросы поддержки бизнеса, взаимодействия с банковской сферой и организации бесперебойной работы сферы строительства и ЖКХ.

"Мы должны оценить то, как у нас работают федеральные меры поддержки бизнеса, в том числе получить обратную связь от предпринимателей, которые занимаются разными видами деятельности. Это позволит нам принять верные решения, чтобы оказать субъектам экономики дополнительную помощь на региональном уровне", – отметил Виктор Томенко.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.04.2020 14:23
CALIBR

Пчеловоды уже того - не того : остаются без поддержки и программы "всевидящее око" за передвижением пасек по весям ?
Пичалька.

9.04.2020 14:44
- гость -

Томенко в маске, но почему до сих пор масок нет для населения, а местная шпана усиленно пропагандирует не ношение масок?!

9.04.2020 14:47
месный

Откуда убытки, никомуж с людей не помогали, всё сами?
Или по оттопыренным карманам всё разошлось?

9.04.2020 14:57
- гость -

чет не пойму какие убытки, если платежи всего лишь отсрочили

9.04.2020 14:58
гость

Как связаны с убытками бюджета и его финансовыми потерями льготные кредиты с нулевой ставкой на выплату зарплаты работникам и временный мораторий на банкротство? Банкротство должно было принести доход бюджету? По кредитам в бюджет прооценты идут?

9.04.2020 15:07
- гость -

А кто то на дизинфекции зарабатывает денюшки.....

9.04.2020 15:08
Наташа

Очень плохо ,что под подобного рода статьями нет фамилии Автора . Было бы с кем обсудить то о чём писалось если не думалось.

9.04.2020 15:24
- гость -

"Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае"
На замену бордюров в Москве потратят почти 20 млрд. Приоритеты.

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