Бюджету Алтайского края грозят многомиллиардные убытки из-за коронавируса

Правительство Алтайского края рассмотрело обновленный план мероприятий по обеспечению устойчивости экономики региона. Разработкой документа занимается созданная по решению губернатора рабочая группа, сообщает официальный сайт региона.

Министр финансов Данил Ситников рассказал, что выпадающие налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Алтайского края составят 18 миллиардов рублей, краевого – 13 миллиардов рублей. При этом резерв регионального бюджета равен 5,6 млрд рублей.

Основной причиной финансовых потерь станут меры для поддержки малого, среднего и крупного бизнеса, которые были озвучены на федеральном уровне: перенос уплаты налогов, сроков арендной платы, льготные кредиты с нулевой ставкой на выплату зарплаты работникам, предоставление кредитных каникул, автоматическое продление лицензий и прочих разрешительных документов, временный мораторий на банкротство и начисление пеней по коммунальным платежам и так далее.

На заседании обсуждалась текущая ситуация на краевом рынке труда, также рассмотрели вопросы поддержки бизнеса, взаимодействия с банковской сферой и организации бесперебойной работы сферы строительства и ЖКХ.

"Мы должны оценить то, как у нас работают федеральные меры поддержки бизнеса, в том числе получить обратную связь от предпринимателей, которые занимаются разными видами деятельности. Это позволит нам принять верные решения, чтобы оказать субъектам экономики дополнительную помощь на региональном уровне", – отметил Виктор Томенко.