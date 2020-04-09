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Алтайские аграрии стали брать меньше кредитов из-за стабильных цен на свою продукцию

, ИА "Амител"
Спрос на займы снизился на 10-15%
Фото: ivanovo.sm-news.ru

Фото: ivanovo.sm-news.ru

Алтайские аграрии стали брать меньше кредитов. С начала 2020 года спрос на банковские средства снизился на 10-15%. Об этом заместитель председателя правительства региона Александр Лукьянов рассказал журналистам в четверг, 9 апреля.

"Спрос аграриев Алтайского края на кредиты с начала 2020 года снизился на 10-15%. Это связано с тем, что цена реализации и на молоко, и на зерно, и на подсолнечник стабильна два года. Открылся экспорт на Казахстан, и поэтому предприятия имеют свободные ресурсы", – пояснил чиновник.

При этом региону, как и в прошлом году, одобрены федеральные лимиты на компенсацию части банковской процентной ставки – на 345 млн рублей.

"По "коротким" кредитам у нас 304 заявки на сумму 5,27 млрд рублей. Уже заключено договоров на 2,6 млрд рублей. По "длинным" – 142 заявки на сумму более 2 млрд. И уже заключены договоры почти на 900 млн рублей. Резервы для кредитования есть", – добавил он.

Лукьянов напомнил, что в текущем году привычная погектарная, молочная или единая субсидии трансформировались в два новых направления: компенсирующие и стимулирующие субсидии от государства. С получателями заключают соглашения, по которым те обязаны выполнить запланированный объем работ. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

9.04.2020 14:13
CALIBR

"Спрос аграриев Алтайского края на кредиты с начала 2020 года снизился на 10-15%. Это связано с тем, что цена реализации и на молоко, и на зерно, и на подсолнечник — стабильна два года. Открылся экспорт на Казахстан, и поэтому предприятия имеют свободные ресурсы", — пояснил чиновник.
+++++++++++++
Само правительство признаёт,что экономика страны накануне грандиозного шух@ера и только частники-аграрии уверенно смотрят в будущее благодаря и вопреки.
Воистину : а мужУки то не знают !

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