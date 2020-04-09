Алтайские аграрии стали брать меньше кредитов из-за стабильных цен на свою продукцию

Алтайские аграрии стали брать меньше кредитов. С начала 2020 года спрос на банковские средства снизился на 10-15%. Об этом заместитель председателя правительства региона Александр Лукьянов рассказал журналистам в четверг, 9 апреля.

"Спрос аграриев Алтайского края на кредиты с начала 2020 года снизился на 10-15%. Это связано с тем, что цена реализации и на молоко, и на зерно, и на подсолнечник стабильна два года. Открылся экспорт на Казахстан, и поэтому предприятия имеют свободные ресурсы", – пояснил чиновник.

При этом региону, как и в прошлом году, одобрены федеральные лимиты на компенсацию части банковской процентной ставки – на 345 млн рублей.

"По "коротким" кредитам у нас 304 заявки на сумму 5,27 млрд рублей. Уже заключено договоров на 2,6 млрд рублей. По "длинным" – 142 заявки на сумму более 2 млрд. И уже заключены договоры почти на 900 млн рублей. Резервы для кредитования есть", – добавил он.

Лукьянов напомнил, что в текущем году привычная погектарная, молочная или единая субсидии трансформировались в два новых направления: компенсирующие и стимулирующие субсидии от государства. С получателями заключают соглашения, по которым те обязаны выполнить запланированный объем работ.