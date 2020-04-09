Замглавы Барнаула Сергей Демин, подозреваемый в получении крупной взятки, в ближайшее время не выйдет из СИЗО. Краевой суд отклонил апелляцию адвоката на меру пресечения, передает "Коммерсантъ".
Октябрьский районный суд 18 марта по ходатайству следователя принял решение отправить вице-мэра в СИЗО сроком на месяц. Адвокат Демина попытался обжаловать вердикт в вышестоящем суде, но безуспешно. На следующей неделе срок пребывания Демина в изоляторе может быть продлен.
Как ранее писал amic.ru, замглавы города подозревают в получении крупной взятки. По предварительным данным, чиновник взял у предпринимателя 2,9 млн рублей за покровительство строительной компании "Барнаулкапстрой". В общей сложности сумма взятки должна была составить 15 млн рублей.
В администрации города Демин отвечал за вопросы градостроительства и земельных отношений. В настоящее время обязанности вице-мэра исполняет председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрий Аристов.
Комментарии
Один из тех немногих адекватных и честных людей в администрации, и его подставляют....
Слов цензурных нет....
9.04.2020 14:18
- гость -
Не горюй, найдёшь себе другого ...
- гость -
Один из тех немногих адекватных и честных людей в администрации !? О адекватности принимаемых решений говорить не приходится . Штрафы на "Красные линии " частного сектора не подтверждают? Принятие ген плана до сих пор ...да за что не возьмись везде не нашедшие поддержки у горожан решения.
9.04.2020 14:18
- гость -
А те кто с ним работал, говорят другое....
Также как и Тэрри подставили. Все выполняют планы.