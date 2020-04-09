Замглавы Барнаула Сергей Демин, подозреваемый в получении крупной взятки, в ближайшее время не выйдет из СИЗО. Краевой суд отклонил апелляцию адвоката на меру пресечения, передает "Коммерсантъ".

Октябрьский районный суд 18 марта по ходатайству следователя принял решение отправить вице-мэра в СИЗО сроком на месяц. Адвокат Демина попытался обжаловать вердикт в вышестоящем суде, но безуспешно. На следующей неделе срок пребывания Демина в изоляторе может быть продлен.

Как ранее писал amic.ru, замглавы города подозревают в получении крупной взятки. По предварительным данным, чиновник взял у предпринимателя 2,9 млн рублей за покровительство строительной компании "Барнаулкапстрой". В общей сложности сумма взятки должна была составить 15 млн рублей.

В администрации города Демин отвечал за вопросы градостроительства и земельных отношений. В настоящее время обязанности вице-мэра исполняет председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрий Аристов.