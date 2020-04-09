Не теряли времени зря. Названо самое подготовленное к кризису поколение россиян

Самым подготовленным к кризису поколением оказались "зумеры" – люди в возрасте от 18 до 23 лет. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследования страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банк "ФК Открытие".

Почти половина опрошенных в возрасте от 18 до 23 лет заявили, что имеют накопления. Причем они значительно больше, чем у любой другой категории соотечественников. При этом накопления у молодежи есть несмотря на то, что ежемесячный доход у них ниже, чем у жителей страны других возрастов – от 5 до 25 тысяч рублей.

Кроме того, "зумеры" более склонны к диверсификации своих доходов. Почти 60% из них стараются получать деньги из нескольких источников, а почти все остальные возрастные категории – из одного.

Также большинство россиян в возрасте от 18 до 23 лет ведут личный бюджет, а почти 90% не покупают разрекламированных товаров.

Ранее amic.ru сообщил, что на некоторых предприятиях началось введение четырехдневной рабочей недели. По словам экспертов, это эквивалентно сокращению 20% штата. Кроме этого, экономисты предсказали падение доходов и рост безработицы из-за пандемии COVID-19 и падения курса нефти.