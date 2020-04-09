Не теряли времени зря. Названо самое подготовленное к кризису поколение россиян

Самым подготовленным к кризису поколением оказались "зумеры" – люди в возрасте от 18 до 23 лет. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследования страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банк "ФК Открытие".
Почти половина опрошенных в возрасте от 18 до 23 лет заявили, что имеют накопления. Причем они значительно больше, чем у любой другой категории соотечественников. При этом накопления у молодежи есть несмотря на то, что ежемесячный доход у них ниже, чем у жителей страны других возрастов – от 5 до 25 тысяч рублей.
Кроме того, "зумеры" более склонны к диверсификации своих доходов. Почти 60% из них стараются получать деньги из нескольких источников, а почти все остальные возрастные категории – из одного.
Также большинство россиян в возрасте от 18 до 23 лет ведут личный бюджет, а почти 90% не покупают разрекламированных товаров.
Ранее amic.ru сообщил, что на некоторых предприятиях началось введение четырехдневной рабочей недели. По словам экспертов, это эквивалентно сокращению 20% штата. Кроме этого, экономисты предсказали падение доходов и рост безработицы из-за пандемии COVID-19 и падения курса нефти.
Комментарии
"Кроме того, "зумеры" более склонны к диверсификации своих доходов. Почти 60% из них стараются получать деньги из нескольких источников"
Это от мамы и от бабушки?
Ничего нельзя про наше всё и его друганов писать, они и есть самые подготовленные - на самоизоляции и им за 65!!!
Вот пусть заведут детей и рассказывают про накопления. Накопления с ин сто граммов и комментариев с яндекс маркета? Какая сумма на счетах?
Те, кто постарше больше помалкивают о своих накоплениях ...
"почти 90% не покупают разрекламированных товаров" - подтверждение, да реклама не работает и не нужна ни в каком его виде (информация на самих товарах это другое).
Это от недостатка ума. На каждый доход надо платить налог. Поэтому все остальные люди тупо помалкивают.