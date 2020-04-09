Горело и взрывалось. Мужчина пострадал при пожаре в Бийске

Фото: vk.com/incident_22

Два газовых баллона взорвались утром 9 апреля при пожаре в частном доме в наукограде, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".

Как уточнили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, информация о возгорании поступила в оперативные службы в 5:24. К моменту прибытия пожарных горели дом и гараж.

Огонь распространился на площади 63 квадратных метра. В его ликвидации задействовали 14 человек личного состава. Также на месте происшествия работали энергетики и бригада медиков.

Помощь оказали хозяину жилища. Он получил ожоги рук. Госпитализация не потребовалась.

Пламенем уничтожены вещи в доме и его кровля. Также пострадали гараж и автомобиль УАЗ, который стоял внутри. Кроме того, обгорела стена соседнего дома, куда перекинулся огонь.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.