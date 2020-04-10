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Туфли по почте, платье на такси. Как fashion-ретейл Барнаула выживает в эпоху COVID

, ИА "Амител"
Магазины открывают интернет-продажи, но число заказов снизилось в разы
Магазин одежды / Фото: p1.zoon.ru

Магазин одежды / Фото: p1.zoon.ru

С 7 апреля в Барнауле по указу губернатора края заработала промышленность, предприятия стройкомплекса, автомастерские, банки, страховые компании. А вот fashion-ретейл, то есть магазины одежды, обуви, аксессуаров, в этот список не вошли. Чтобы выжить, многие компании стали продавать вещи по интернету и отправлять их барнаульским покупателям на такси. И все же продажи сократились в разы, ведь большинство горожан сейчас думают о покупке еды, а не о вещах.

Запас на полгода

Компания MultiBrand продает мужскую одежду и обувь. После 30 марта, когда в стране объявили режим самоизоляции, магазин перешел на работу онлайн, заказы принимали через соцсети. Однако в компании не предполагали, что в таком режиме им придется трудиться целый месяц.

"До этого времени мы практически не работали как интернет-магазин, лишь изредка доставляли в другие города. Но количество таких заявок было минимальным. Теперь покупатели звонят, интересуются. Кому-то отправляем с курьером, кто-то приходит и забирает готовый заказ. Сейчас только так можно купить обувь и одежду, все офлайн-магазины закрыты", – рассказал amic.ru руководитель компании Андрей.

Он отмечает, что продавать одежду и обувь через интернет сложнее: барнаульцы привыкли примерять вещи перед покупкой. Да и интересуются таким товаром сейчас намного реже, большинство горожан стараются экономить и покупают только продукты. В результате продажи у магазина упали в три раза, отмечает собственник.

"Все сейчас в сложном финансовом положении, им не до обуви и одежды. Выручка упала в три раза, она находится на минимальном уровне, дохода нам хватает только чтобы поддерживать работу компании и не обанкротиться. Апрель и май – самый сезон в нашем сегменте. А сейчас интереса нет. Мы закупили товар с учетом будущего спроса, планировали, что запасов на складе хватит на полтора-два месяца, но из-за снижения продаж теперь полгода будем распродавать", – говорит Андрей.

Доставка на такси

Популярные в Барнауле шоурумы (магазины одежды и обуви, где представлен небольшой ассортимент), также перешли на работу в онлайн. Сотрудники отделов ежедневно приходят в магазины лишь на 3-4 часа, чтобы отправить или обменять заказы.

"Мы принимаем заказы, они фиксируются в программе. Деньги покупатели переводят на карту собственника. Многие наши магазины находятся в торговых центрах, куда никто из покупателей не может зайти. Заказ мы отправляем либо на такси, либо по почте. Девушки передают нам размеры, обхваты, объемы, а мы подбираем вещь по размеру, упаковываем, пишем номера таксистам, и они доставляют товар", – рассказывает сотрудник одного из шоурумов Барнаула.

После закрытия офлайн-точек количество заказов сократилось почти в три раза, отмечает продавец. Сотрудники даже не знают, какую зарплату получат и получат ли ее вообще.

"Раньше в день могло быть 80-100 заказов, сейчас максимум 30. Барнаульцы реже интересуются одеждой. И у нас многие вещи "зависли". Это куртки, пальто, обувь. Сезон уже заканчивается, в мае они уже никому не будут нужны. Куда их? Вот, устраиваем распродажи, акции. Все как-то стараются выжить", – отмечает собеседник.

Душат федеральные сети

Ирина вместе с мужем руководит магазином спортивной одежды и обуви. Как и многие другие они также перешли в сферу интернет-торговли. Но заказов практически нет. Женщина во всем винит упавшую покупательную способность.

"На что горожане будут покупать? Кому эти товары интересны, если сейчас все думают в основном о продуктах, цены на которые резко выросли? О вещах еще не будут думать несколько месяцев после того, как снимут "карантин", – отмечает она.

Зато сеть магазинов "Спортивный мир" сейчас работает в обоих форматах – как в интернете, так и в офлайне. Продавцы отмечают, что их магазины специализируются на товарах первой необходимости, поэтому они продолжили работу. Впрочем, уточнить, какие жизненно важные товары можно у них купить, сотрудники затруднились.

"Мы открыты и работаем в стандартном режиме, на нас указ не распространяется. Количество посетителей значительно упало, но покупатели все равно есть. Как будет дальше – никто не знает, это не от нас зависит", – отметили в компании.

Есть в Барнауле магазины, которые не смогли приспособиться к новым условиям. У них нет ни сайтов, ни раскрученных социальных сетей, а продают они сезонную верхнюю  одежду: шубы, пуховики, куртки. В апреле-мае, когда на пороге лето и теплая погода, количество клиентов всегда сокращалось, поэтому компании могли привлечь покупателей только акциями и скидками. Теперь даже это невозможно, отмечает собственница одной из барнаульских сетей.

"Я закрыла все торговые точки, сотрудников отпустила домой, закупить товар нельзя из-за закрытых границ, да и кому он сейчас нужен? У частных предпринимателей сейчас все плохо", – уверена женщина. 

И добавляет: этот кризис в первую очередь ударит по местным компаниям, которым и так приходится конкурировать с федеральными сетями. Однако и те, и другие после снятия режима самоизоляции могут поднять цены до 30%, чтобы хоть как-то компенсировать понесенные убытки.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

10.04.2020 08:34
Пионер

fashion-ретейл

Почему нельзя написать магазины одежды?

10.04.2020 08:50
- гость -

"закупить товар нельзя из-за закрытых границ"

Кто их закрыл для грузов-то?

10.04.2020 09:05
- гость -

8:05 а как вы себе видите товар сам себя закупит и отправит, это не тапочки по алику выписать, куча бумаг

10.04.2020 09:37
- гость -

Бедняги местные ипэшники, которые арендуют помещения в особенности.. когда все этотзакнсится мир придет в себя .. а тут ещё рубль упал - дорого становится покупать многие хорошие вещи (.

10.04.2020 09:47
- гость -

"Однако и те, и другие после снятия режима самоизоляции могут поднять цены до 30%, чтобы хоть как-то компенсировать понесенные убытки."

При просевшем доходе населения? Удачи.

10.04.2020 09:49
- гость -

"Голодающим и разорившимся" из-за коронавируса барнаульцам доставляют на дом втридорога столь необходимые для соблюдения самоизоляции платья и туфли...Поднять цены? Ну-ну. А платёжеспособный спрос на ваши шоурумы (тьфу-тьфу чтобы язык не поганить) будет?

10.04.2020 09:55
- гость -

нафиг в самоизоляции новые платья и тем более туфли?

10.04.2020 10:54
Гость

А до карантина эти магазины прямо отбоя не имели от покупателей? Сомневаюсь.

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