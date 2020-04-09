Жителя Алтайского края оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Томске

В Томской области на 10 тысяч рублей оштрафовали жителя Алтайского края, который без уважительной причины нарушил режим полной самоизоляции. Об этом сообщает "НИА Томск" со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
7 апреля сотрудники полиции остановили жителя Алтайского края, который въехал из Казахстана в Россию через Новосибирскую область и отправился в Томскую область, в которой на данный момент действует режим полной самоизоляции.
При этом цель поездки мужчина объяснить не смог, а, следовательно, находился в регионе без уважительной причины. Сотрудники полиции завели на него административное дело, а суд назначил штраф в 10 тысяч рублей. Сейчас нарушитель отправлен по месту жительства в Алтайский край.
Как сообщил amic.ru, 7 апреля в Барнауле был проведен рейд по общественным местам, в ходе которого власти выявили 30 несовершеннолетних нарушителей карантинного режима. С ними провели профилактическую беседу.
Комментарии
Не я фигею блин!!!! Хотите чтобы люди дома сидели - ну дак обеспечте их всем необходимым для этого сначала!!!!!!
Чё за штрафы?!?!? Если у человека нет денег и он вышел пойти их заработать чтобы купить поесть - ему штраф?!?!? Эээээ вы там ваще охренели в канец?!?!?!
Нафига нам такое государство с такими правителями? Налоги мы платили, а как что случилось - так государство в стороне, типа мы вам запретили из дома выходить,и завыход штрафы вот ввели, на этом всё, а как вы там жить будете никого не колышит!
9.04.2020 16:00
месный
То есть вояж Казахстан (кстати, как он выехал - там-то вообще ЧС в полный рост) - Н-ск-Томск = выйти денег заработать? Ну-ну.
9.04.2020 16:12
- гость -
А что по вашему деньги зарабатываются только в пределах населённого пункта проживания?
У нас царьвируса небыло, откудаа его привезли те кто там был вот они там чё делали?
9.04.2020 16:16
месный
А по-вашему, гастролями в режиме эпидемии? Тем более что он, по ходу, сам не решил, зачем туда ехал.
9.04.2020 16:26
- гость -
Какбы режима ЧП нет с законом ограничивающих права граждан на перемещение гарантированное конституцией, даже режима ЧС нет который может запретить гражданам доступ в какието территории из вне (но не внутри опятже). Ограничение конституционных прав это исключительно юрисдикция президента+правительства в рамках ЧП. Я смотрю у всех издающих законы и начинающих их исполнять конституция котируется как какаято книжка со смешным содержанием что-ли? Но режим ЧП это и ответственность государства организовать и обеспечить жизнь людей находящихся на территории этого ЧП. А что же наш царь, он хочет , что-бы было как при ЧП тока государство низачтоне отвечает и ничё не обеспечиват - всё исключительно сами граждане. А государство уже не раз в карман к гражданам залезало и обесценивало внутрение деньги и у граждан нет средств собственных на выполнение этих ограничений!!!!! Они бы рады да жрать неначто и по счетам платить нечем если прекратить работать!