Жителя Алтайского края оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Томске

В Томской области на 10 тысяч рублей оштрафовали жителя Алтайского края, который без уважительной причины нарушил режим полной самоизоляции. Об этом сообщает "НИА Томск" со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

7 апреля сотрудники полиции остановили жителя Алтайского края, который въехал из Казахстана в Россию через Новосибирскую область и отправился в Томскую область, в которой на данный момент действует режим полной самоизоляции.

При этом цель поездки мужчина объяснить не смог, а, следовательно, находился в регионе без уважительной причины. Сотрудники полиции завели на него административное дело, а суд назначил штраф в 10 тысяч рублей. Сейчас нарушитель отправлен по месту жительства в Алтайский край.

Как сообщил amic.ru, 7 апреля в Барнауле был проведен рейд по общественным местам, в ходе которого власти выявили 30 несовершеннолетних нарушителей карантинного режима. С ними провели профилактическую беседу.