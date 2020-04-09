В России умерли еще 13 человек, зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировали 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Умерли 13 человек, у которых ранее подтвердили COVID-19.
857 новых инфицированных пришлись на Москву, 199 – на Подмосковье. Больше 20 случаев заболевания за сутки подтвердили в Брянской области (40), Республике Коми (20) и Владимирской области (24).
В Сибири в числе лидеров Красноярский край (20), Новосибирская область (5), Алтайский край и Иркутская область (по 3).
Всего в России 10131 заболевший, большинство из них – в Москве. Почти 700 человек уже вылечились, 76 – умерли.
Комментарии
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
Есть опыт?
9.04.2020 15:39
- гость -
Угу, шашлычков поесть, как в последний раз.
В первые дни изоляции москвичи толпами ринулись на шашлыки. Парки были переполнены. Километровые пробки были в Москве до позднего вечера.
Это как в фильме, где объявили. что самолет скоро начнет падать, там начали сексом быстро заниматься. Кому шашлыков успеть наесться, кому сексом успеть позаниматься. Зараженным ведь нельзя. Наверное
9.04.2020 16:06
- гость -
Ага, а вчера врач в ФБ писал, что их больница разгребает последствия тех шашлыков - несколько дней лихорадки, проблемы с дыханием, скорая, реанимация. Зато отдохнули.
АВАРИЙНОСТЬ НА ДОРОГАХ РОССИИ ЗА 08.04.2020
ДТП 143
Погибли 22
Погибло детей 0
Ранены 169
Ранено детей 12
https://гибдд.рф
АВАРИЙНОСТЬ НА ДОРОГАХ РОССИИ ЗА 08.04.2020
ДТП 143
Погибли 22
Погибло детей 0
Ранены 169
Ранено детей 12
https://гибдд.рф
Что-то мы не от того вируса защищаемся
Сколько можно говорить про кароновирус-НАДОЕЛИ все эти СМИ! Уже из всех щелей да по 100 раз на дню! Хватит нас зомбировать!
9.04.2020 16:47
Иван
Не нравится, не читай.
9.04.2020 15:39
- гость -
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
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Лучше жить, чем гнить в могиле.