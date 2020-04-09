В России умерли еще 13 человек, зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировали 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Умерли 13 человек, у которых ранее подтвердили COVID-19.

857 новых инфицированных пришлись на Москву, 199 – на Подмосковье. Больше 20 случаев заболевания за сутки подтвердили в Брянской области (40), Республике Коми (20) и Владимирской области (24).

В Сибири в числе лидеров Красноярский край (20), Новосибирская область (5), Алтайский край и Иркутская область (по 3).

Всего в России 10131 заболевший, большинство из них – в Москве. Почти 700 человек уже вылечились, 76 – умерли.